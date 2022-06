MSFL, předehrávka 33. kola -

FC FASTAV ZLÍN B – FK BLANSKO 0:3 (0:1)

Branky: 45+1. Štencl, 88. Adamec, 90+2. Chyla. Rozhodčí: Poláček - Pospíšil, Grečmal (Sedláček). Žlutá karta: Němeček (Zlín B). Diváci: 125.

Zlín B: Bachůrek – Němeček, Slovák, Červinka (81. Polášek), Pafka, M. Mlýnek, Slončík (57. Ovesný), V. Mlýnek, Mach (81, Trtek), Pobořil (75. Novák), Chrudina (57. Jura). Trenér: Marcaník.

„Bylo to o tom, kdo dá první gól. Zatímco my jsme svoji šanci neproměnili, hosté nás po jednoduché situaci potrestali. Pak už to měl náš mladý tým těžké, protože soupeř byl vzadu organizovaný a poctivě bránil,“ uvedl zlínský trenér Luděk Marcaník.

Uprostřed týdne nechal odpočívat Číže s Uhříkem, šanci dostali další dorostenci, pro které to byla cenná zkušenost s dospělým fotbalem.

„Pro hráče, co jsou stabilně v béčku, je to ale těžké, protože po jejich boku neustále naskakují další mladší kluci,“ říká Marcaník.

Ševci nezvládli závěry poločasů. Nejprve inkasovali gól těsně před přestávkou, když otevřel skóre hostující Štencl, na konci zápasu pak pojistili vedení Blanska Adamec s Chylou.

Domácí fotbalisté se přes organizovanou defenzivu protivníka složitě prosazovali, za celé utkání si vypracovali jedinou větší šanci, ale Červenka po rohovém kopu míč za hostujícího gólmana Nešetřila nedostal. „Zakončoval do prázdné brány, ale gólman Blanska se mu včas dostal pod nohy a velkou příležitost mu zhatil,“ mrzí Marcaníka.

Jeho tým se ve druhém poločase za nepříznivého stavu 0:1 snažil výsledek otočit, ale ani po několika nadějných akcích po stranách a pár náznacích se do žádné vyložené šance už nedostali.

V závěru pak inkasovali další dvě branky.

„Blansko hrálo jinak než ostatní soupeři. Praktikuje rozestavení se třemi stopery a dvěma halfbeky, takže se do kombinace moc nepouštělo. Spíše hrálo jednoduše, protože se jim s námi nechtělo moc běhat. Na druhé straně bojovali a nakonec to zvládli i po taktické stránce,“ dodal Marcaník.

Mladí ševci mohou odčinit debakl již v sobotu dopoledne, kdy na Vršavě vyzvou Velké Meziříčí.