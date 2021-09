Skóre otevřel v první půli povedenou ranou Aldin, pojistku po přestávce přidal Cicilia. Ševci mohli prohrát ještě výraznějším rozdílem, celek z Uherského Hradiště ale další velké šance nevyužil. I tak slaví třetí výhru v řadě.

„Z poledních třech zápasů jsme uhráli devět bodů. Vezeme se na vítězné vlně. Pokusíme se na ní udržet a být dál úspěšní,“ říká trenér Slovácka B Pavel Němčický.

Mladé mužstvo, které doplnili pouze Divíšek a Cicilia, po povedeném zápase právem chválil. „Derby je vždycky nevyzpytatelné, ale hned od začátku jsme byli lepší. Soupeře jsme za celý zápas skoro k ničemu nepustili. Jsem rád, že se k tomu kluci takto postavili. Za dobrý výkon jim musím poděkovat,“ prohlásil Němčický.

Jeho tým zdolal rivala naprosto zaslouženě. „Hned od začátku jsme byli aktivnější, vypracovali jsme si hodně šancí. Mám takový pocit, že jsme měli dát daleko víc branek. Samozřejmě chápu, že ne všechny příležitosti se promění, ale těch možností ke skórování jsme měli strašně moc. Výsledek 2:0 je pro hosty ještě milosrdný,“ je přesvědčený.

Fastav zlobil protivníka jenom do úvodní branky Aldina v 19. minutě. Po povedené přízemní ráně vypadl z role, do tempa už se nedostal.

„Obdržený gól nás dost poznamenal. Sice střela byla dobrá, ale situace nebyla zase tak složitá, abychom z toho inkasovali branku,“ posteskl si zlínský trenér Luděk Marcaník.

„I tak jsme měli dost času utkání zvrátit. Bohužel jsme si najednou nevěřili a dostali se pod tlak. Celý zápas jsme byli pasivní,“ přidal zklamaně.

Přitom hosté nezačali v Kunovicích, kde se nedělní derby hrálo, vůbec špatně. V úvodu zahrozili střelami Hrdličky a Bobčíka.

Pak už se ale do žádné šance nedostali.

Naopak pojistit vedení Slovácka mohl Cicilia, který ale po centru Merdoviče z levé strany dorážel zblízka pouze do připraveného gólmana Šišky

Ten vzápětí neudržel míč po střele Merdoviče, balon ale podle rozhodčích nepřešel brankovou čáru. Vedení Slovácka na konci první půle nenavýšili ani Polášek s Juroškou.

Odpor soupeře zlomil až v 64. minutě přesně dorážející Cicilia. Dobře hrající juniorka Slovácka mohla ve zbytku utkání přidat další branky, ale Juroška ani další borci v bílých dresech v zakončení neuspěli.

Nevýrazné ševce nenakopla ani střídání. „Udělali jsme tři změny, soupeř nám ale vnutil jeho hru a my jsme se z toho nedostali. Na takové věci nemáme hráče,“ krčil rameny Marcaník.

Zatímco po sobotní ligové třaslavé bitvě právem cítili Zlíňané křivdu, po souboji v MSFL si neměli na co stěžovat. Všechno bylo košer. „Vnímáme, že je to derby, ale chtěli jsme se soustředit na svoji hru. Bohužel jsme se do ní vůbec nedostali. Nepovedené utkání,“ dodal Marcaník.

Slovácko B se díky dalšími triumfu vyšvihlo před Zlín na osmé místo.

MSFL, 8. kolo -

1. FC Slovácko B – FC Fastav Zlín B 2:0 (1:0)

Branky: 19. Aldin, 64. Cicilia

Rozhodčí: Kostelník – Nápravník, Havlín (Černý)

Žluté karty: Juroška, Stojmenov – Jura, Kulíšek

Diváci: 170

Slovácko B: Borek – Bartoš, Vincour (79. Pisar), Divíšek, Merdovič (79. Stojmenov) – Pernica (71. Kratochvíla), Kudela, Polášek, Aldin (71. Kočí), Juroška (84. Machalík) – Cicilia. Trenér: Němčický.

Zlín B: Šiška – Pafka, Němeček, Jura, Slovák – Strachoň, Kulíšek (61. J. Hellebrand), V. Mlýnek (86. Uhřík), Fantiš, Hrdlička (90. Chrudina) – Bobčík (61. Pobořil). Trenér: Marcaník.