„Jsem rád, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce. S obratem i body jem spokojený. Minulý týden jsme v závěru přišli o výhru, teď se to zase obrátilo v náš prospěch,“ těší zlínského kouče Víta Vrtělku.

MSFL, 2. kolo -

FC TRINITY ZLÍN B - SK UNIČOV 2:1 (0:1)

Branky: 69. Mach, 90+3. Kovinič - 23. Komenda. Rozhodčí: Grečmal - Silným Ehrenberger. Žluté karty: Hellebrand, Červinka - Saňák, Svoboda, Bača. Červená karta: 89. Javůrek (Uničov). Diváci: 120.

Zlín B: Rakovan - Bobčík, Hellebrand (82. Kovinič), Hrdlička (46. Červinka), Jiráček, Jura, Kulíšek, Mach (71. V. Mlýnek), M. Mlýnek (82. Owusu), Němeček, Reiter. Trenér: Vít Vrtělka.

Uničov: Kvapil - Saňák, Vejvoda, Koutný, Javůrek - Vybíral (87. Coufal), Bača, Svoboda (75. Kamas), Vichta (87. Diblík) - Krč, Komenda (69. Hausknech). Trenér: Jiří Neček.

Tomu proti Uničovu parádně vyšlo střídání. Domácí trenér společně s Kovinićem poslal na plochu i Nigerijec Owusu, zahraniční akvizice přispěly k důležitému triumfu. „Kluci přišli do klubu v létě. Chceme je zapojovat postupně, abychom jim více neublížili než pomohli. Potřebují si zvyknout na soutěž, jiné tempo. Česká liga je pro ně neznámá, navíc mají jazykovou bariéru, takže minuty jim chceme dávkovat postupně,“ vysvětluje Vrtělka, proč oba borci šli na hřiště až na konci.

Kovinić přitom už v sobotu odehrál závěrečných deset minut proti Baníku, v neděli dopoledne dostal podobnou porci i v MSFL. „Chceme je hodit do vody, ale dávat prostor postupně. Bude jenom na nich, jak budou pracovat a jestli si řeknou místo v sestavě a větší zapojení,“ říká Vrtělka.

S prvním poločasem ale příliš spokojený nebyl. „Zatímco soupeř hrozil standardkami a rychlým přechodem, který má dobře zvládnutý, my jsme hráli moc komplikovaně. Z hlediska intenzity to od nás bylo málo,“ přiznal domácí trenér.

Hosté se na Vršavě ujali vedení po dvaceti minutách, když po rohovém kopu skóroval Komenda. „Vyšla nám ta standardka krásně. V týdnu jsme ji na tréninku trénovali. Celkově byl první poločas výborný, byli jsme dobře takticky připraveni,“ popisoval kouč Uničova Jiří Neček.

Jeho tým mohl ještě do přestávky přidat další branky. Příležitosti si na to vypracovali.

„Kuba Vichta šel sám, ale brankář Rakovan ho vychytal, Aleš Krč si zpracovával sám před gólmanem míč, ale následně trefil hráče a po přízemním centru z přímáku dorážel Vybíral, ale trefil zase Rakovana,“ kroutil hlavou Neček.

Do poločasové přestávky tak držel Uničov hubený náskok. A dobře začal i druhé dějství. „Hned jsme šli do brejku, ale zase jsme nedali. To byla chyba. Poločas mohl být klidně 3:0. A takové velké šance jsme měli snad ještě dvě. Rakovan nás ale vychytal,“ nechápal Neček.

Místo navýšení tak přišel trest. Po rohovém kopu srovnal Mach. „Ve druhé půli jsme začali být přímočařejší, lépe jsme dostupovali soupeře a vytvářeli si nebezpečné příležitosti a také jsme si pomohli standardkou,“ uvedl Vrtělka.

Zajímavý duel vygradoval v závěru. Minutu před koncem pak přišel míč za uničovskou obranu a Jan Javůrek stáhl unikajícího soupeře a byl vyloučen. „Červená byla jasná,“ uznal hostující kouč.

„Za závěr jsem na některé hráče hrozně naštvaný, protože si vůbec neplnili, co měli. Nechali jsme soupeře otočit, vystřelit, nedostupovali jsme je. Ten jejich přístup mě mrzel. I u těch standardek to byly chyby, že jsme zaspali, i když soupeř šel do krásného náběhu, a zápas si tím prohráli,“ zlobil se Neček,

„Standardky bylo to jediné, z čeho Zlín hrozil. Jinak tam neměl nebezpečnou střelu a my jsme mu je darovali. Kdybychom předtím dali druhý gól, tak je po zápase a jeho obraz by byl absolutně jiný. My jsme si tři body zasloužili, ale… Více než neproduktivita mě mrzí ta nedůslednost,“ uzavřel trenér.

Hosty dorazil v nastaveném čase dlouhán Kovinič, jenž po závaru dotlačil míč do sítě. „Je dobře, že po vyrovnání jsme za tím stáli šli a chtěli jsme utkání překlopit na svoji stranu,“ dodal Vrtělka.

Jeho tým v sobotu čeká derby v Uherském Brodě.