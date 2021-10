Důležitý zápas nezvládli. Fotbalisté Otrokovic v sobotním dopoledním 14. kole MSFL před vlastními fanoušky nestačili na Znojmo 2:3. A to i přesto, že ještě v prvním poločase dokázali stáhnout ztrátu 0:2.

Fotbalisté Otrokovic (červené dresy) nestačili na Znojmo 2:3. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Do zápasu jsme vůbec nenastoupili dobře a brzy prohrávali. Následně se hra zlepšila. Hosté se celkově dvakrát dostali za naši půlku v prvním poločase a byly z toho dva góly. My jsme se celou první půli dostávali do tempa, měli jsme šance, střely, srovnali jsme na 2:2. Druhý poločas byl o tom, kdo dá gól. Bohužel jsme opět udělali hrubou chybu, to byla jasná penalta,“ smutnil asistent trenéra Viktorie Matěj Řezáč, který proti Jihomoravanům místo nemocného Romana Matějky převzal pozici hlavního trenéra.