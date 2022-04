MSFL, 22. kolo -

FC Viktoria Otrokovice – SK Hanácká Slavia Kroměříž 2:1 (1:0). Branky: 44. a 82. Oleksandr Pernatskyi – 54. Matěj Votava. Rozhodčí: Zaoral - Tomanec, Svoboda (Chytil). Červená karta: 38. Kiška (Otrokovice). Žluté karty: Konečný, Putyera, Přikryl, Vychodil, Prokaj (76. Hretsaichuk), Vintr, Suchý, trenér Žižka – Cupák, Matoušek, Lhotecký, Jeleček. Diváci: 198. Otrokovice: Konečný – Zedníček (60. Suchý), Dekleva, Pernatskyi, Přikryl – Putyera (90.+2. Fiala), Projak, Blahuta, Kiška, Vychodil – Kiška – Simr (60. Vintr). Trenér: Žižka.

Kroměříž: Dostál – Machálek (80. Plecitý), Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Mlčoch (64. Surynek), Matoušek, Cupák, Houser (46. Hroník), Lhotecký (70. P. Červenka) – Votava. Trenér: B. Červenka.

„Pro nás je to strašně cenné vítězství, kór v deseti proti takto kvalitnímu mančaftu. Před kluky smekám klobouk, jak zápas odehráli a jak všechno do puntíku splnili,“ prohlásil nadšený otrokovický kouč Jan Žižka.

Jeho tým nečekaně rychle zapomněl na výprasky s Olomoucí B a Frýdkem-Místkem, přiblížil se středu tabulky.

„Takto jsem hráli první dvě kola, i proto jsme získali šest bodů. Možná pak došlo k nějakému lehkému podcenění a dostali hodně branek. Od pondělí jsme se však poctivě připravovali na tento zápas. Kroměříž jsem měl dobře načtenou. Využili jsme i výhody našeho domácího hřiště,“ prohlásil Žižka.

Favorit se naopak s podmínkami nevypořádal extra dobře. K prodloužení série třinácti zápasů bez prohry mu nepomohla dlouhá přesilovka ani tečovaná rána útočníka Votavy.

„Dobře jsme věděli, že nás čeká těžký zápas, velmi bojovné utkání. Bohužel jsme neustáli dvě standardky, ze kterých jsme dostali dva góly. Na druhé straně jsme je sami špatně kopali. Měli jsme spoustu trestných kopů z hranice šestnáctky, centry a nebyli schopní trefit branku, což je naše chyba,“ láteřil kroměřížský trenér Bronislav Červenka. „Vím, že to proti deseti není jednoduché, že nohy ztěžknou, ale nejvíc mě štvou obdržené branky, kterým se dalo zabránit,“ přidal zklamaně.

Páteční derby zásadně ovlivnilo vyloučení domácího Kišky, který na polovině hřiště sestřelil hostujícího středopolaře Cupáka a byl vyloučen. I když se Otrokovicím zdála červená karta pro ofenzivního fotbalistu hodně přísná, Kiška si uvědomoval svoji chybu a protihráči se hned na trávníku omlouval. „Vyloučení bylo správní,“ souhlasil po utkání s verdiktem středopolař Viktorie Matyáš Blahuta.

I přesto měl odchovanec ostravského Baníku měl ale k výkonu šestadvacetiletého sudího výhrady. „Hlavně kvůli němu se to vyhrotilo,“ má jasno.

Emoce na trávníku plály hlavně po změně stran, první půle až tolik divoká zdaleka nebyla.

Viktorku paradoxně červená karta nakopla. V deseti se semkla, hrála nadoraz. „Vyloučení nám sice trochu nabouralo taktiku, ale jinak nám spíš pomohlo,“ souhlasí Žižka. „Kluci se semkli, šli na morál, na krev,“ ocenil.

Nadšeně hrající domácí navíc favorita zmrazili gólem do šatny, když se po závaru před gólmanem Dostálem prosadil dorážející Pernatskyi.

Do vedoucí branky oba týmy zahrozily pouze párkrát. Úvodní šanci měl v 17. minutě Vyhlíd, ale po ro rohu Jelečka otrokovického gólmana Konečného zblízka nepropálil, na druhé straně po centru hříšníka Kišky zakončoval Vychodil z malého vápna nad.

Dva roky čekal na rezonanci, chybí mu vaz v kotníku. Tkáč vypráví také o Baťově

Hanáci ještě za bezbrankového stavu zahrozili trestným kopem Votavy, jinak žádné velké tutovky neměli.

Přesto po změně stran výsledek srovnali. V 53. minutě se tečovanou ranou prosadil na jaře velmi produktivní Votava, jenž skóroval potřetí v řadě.

Body to ale hlavnímu aspirantovi na postup do druhé ligy tentokrát nepřineslo. V 82. minutě se po další standardní situaci Blahuta přiťukl míč Pernatskému a ten strhl výhru na stranu Viktorie.

„Štve mě, že druhou branku inkasujeme ze situace, která šla úplně bez problémů pohlídat. Po nákopu z poloviny hřiště spadne balon na hlavu a ani jeden z našich hráčů nereaguje na druhý míč,“ kroutí hlavou Červenka.

Hanácká Slavia už reagovat nedokázala, byť trenérův syn Patrik střílel z nadějných pozic dvakrát nad. Úplnou loženku si ale Kroměříž nevypracovala.

„S přesilovkou jsme měli naložit lépe,“ ví Červenka. „Byli jsme zbrklí, uspěchaní, hlavně nepřesní. Měli jsme tam pár momentů, které jsme ale neřešili správně,“ posteskl si hostující kouč.

Hanákům tentokrát nepomohli ani střídající hráči. „Možná to bylo i velkou zimou, ale nechytili tempo,“ poznamenal.

Hosté se opravdu do provozní teploty po změně stran dostávali v nevlídném zimním počasí jen velmi složitě, protože hra byla neuvěřitelně rozkouskovaná. Vše odstartoval už nástup do druhé půle, kdy chyběly míče. Pak přicházely fauly, strkanice, karty. I když se nastavovalo dlouhých devět minut, klidně se mohlo hrát ještě déle.

„To bychom v hledišti ale zmrzli,“ usmívali se fandové Viktorie.

Objektiv Jana Zahnaše: Veselá proti Tečovicím prožila černou pětiminutovku

I když po utkání byl klid, během něj sudí krotili vášně jen velmi složitě. „Je to derby. Nastoupili proti sobě dva sousední mančafty. Mělo to úplně všechno. Červenou kartu, branky, kulisu. Emoce k tomu patří. Nás těší hlavně dobrý konec,“ usmíval se Žižka.

Hanákům se negativní atmosféra i kvůli nepříznivému výsledku nelíbila.

„Bylo to bouřlivé a kolikrát až za hranou únosnosti,“ míní Červenka. „Domácí hráči z lavičky i členové realizačního na nás vulgárně řvali. Přitom my jsme nikomu nepřijeli ublížit, ale hrát fotbal. Takové chování je neodpustitelné a nepatří do fotbalu. Ať si každý sáhne do svědomí, jestli má nějaký důvod nám sprostě nadávat, aniž bychom jim dali příčinu,“ prohlásil bývalý záložník Zlína, Drnovic či Ostravy.

„Víme, že se to děje i v lize, bohužel se to stává i tady. Je to šílené,“ dodal smutně.