„Byl do zápas „o šest bodů", výhra je pro nás velmi důležitá. Rodila se však těžko. Dvakrát nám to projelo po brankové čáře, nebyli jsme schopni vstřelit uklidňující gól. Po celou dobu utkání jsme však byli lepším týmem,“ pochvaloval si Matějka i přes některá neúspěšná zakončení svých svěřenců.

Viktoria se do vedení dostala ve 27. minutě, druhou trefu přidala sedm minut před koncem základní hrací doby. Střídající Zedníček využil čerstvých sil a po centru z levé strany nachystal výborný míč pro zakončujícího Filipa Přikryla.

„Bylo to přesně podle mých představ. Zedníček ujel, nalil to jednoduše do vápna. Stoper Přikryl pokračoval v náběhu. Uklidil to a bylo v podstatě vymalováno. V té době jsem věřil, že už to bude v pohodě. Jihlava si totiž za celý zápas defacto nic nevytvořila,“ poukázal domácí kouč na převahu Otrokovic.

Na lavičce přitom měl pouze tři střídající hráče do pole. „Je to dáno zraněními. Do Vratimova jsme cestovali s jedním zdravým hráčem ke střídání. Ve Zlíně jsme disponovali podobným rozpoložením a přesto jsme vyhráli,“ zmínil Roman Matějka premiérové letošní vítězství.

Otrokovice v sobotu od 14.30 hodin rozehrají zápas v Dolním Benešově, na konci října doma přivítají Znojmo.

MSFL, 12. kolo

FC Viktoria Otrokovice – FKM Vysočina Jihlava 2:0 (1:0)

Branky: 27. Zapalač, 83. Přikryl Filip

FC Viktoria Otrokovice: Konečný – Markovič, Zapalač (86. Fiala), Přikryl F., Jasenský (c), Bahounek, Kiška (82. Zedníček), Přikryl Š. (76. Olaoye), Oulehla, Mlýnek, Vašulka

FKM Vysočina Jihlava: Lancman – Kolčava (c), Fila, Savi, Růžička, Crhan (75. Bulička), Havlín, Němeček, Farka (9. Pekárek), Lát (86. Vodička), Miška

Rozhodčí: Hubený – Soukal, Vejtasa. ŽK: 1:2. Diváci: 120