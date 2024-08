Domácí přitom před sebou měli těžkého protivníka, jenž v úvodních dvou zápasech neztratil ani bod. O to cennější bylo vedení v polovině úvodního poločasu, o které se svým prvním gólem v duelu postaral Stanley.

„Hned poté jsme měli štěstí, přežili jsme břevno,“ oddechl si Rojka.

Ve 33. a 34. minutě to do svých rukou znovu vzal Charles Stanley. Favorit tak do kabin odcházel za klidného náskoku 3:0.

„Hráče jsem nabádal k pozornosti, opatrnosti. Že soupeř má kvalitu. Do druhého poločasu provedl čtyři změny, na plac možná přišli ještě lepší hráči,“ ocenil lodivod otrokovické lavičky šířku hostujícího kádru.

Blansko nemělo co ztratit, do začátku druhé půle vrhlo všechny síly. Bylo nebezpečné, vyloženou tutovku si nakonec nevypracovalo.

„Byli jsme zalezlí, hráli v bloku. Nepouštěli jsme se do zběsilého útočení. Přečkali jsme patnáct minut, nadále drželi stav 3:0, což bylo pro zbytek zápasu klíčové,“ uvědomoval si Rojka.

Okolo hodiny hry to sám prostřídal, na hřiště postupně přišli Sami, Russmann a Zbranek. Hned to šlo poznat.

„Přišla nová krev, kluci měli chuť. Střídání nám vyšlo. Jen jsme neproměnili brejky. Celkově však můžeme být spokojeni,“ těší Davida Rojku.

Zlínsko hravě zvládlo také druhý domácí zápas. O tuto výhodu by se chtělo opřít také do dalších utkání.

„Rádi bychom tak pokračovali, navazovali. A z domácího prostředí udělali nedobytnou tvrz. Zatím zde máme skóre 6:0, k tomu proti mančaftům, které mají kvalitu. Ustáli jsme to zkušeně. S Blanskem přitom byly extrémně složité podmínky. Masakr. Hřiště však bylo výborně připravené, mokré. Klobouk dolů před správcem,“ děkuje na dálku.

Bývalého kouče Přerova pouze může mrzet, že se prozatím neprosazují dva hlavní útočníci. Jakub Rolinc a Martin Zbranek přitom v loňské ligové sezoně celkem nasázeli 36 gólů!

„Je to menší komplikace, spoléháme na ně. Věřím, že nám pomůžou v době, kdy se to bude lámat o jeden gól. Oba to jsou střelci, jejich čas přijde. Prolomí to!“

Druhý tým minulého ročníku MSFL ve středu naskočí do 1. kola MOL Cupu proti Frenštátu pod Radhoštěm. Šanci dostanou hráči, kteří v letošní sezoně ještě tolik nehráli.

„Kdo s Blanskem nenastoupil od začátku, tak bude v týdnu od první minuty. Chceme postoupit a přivést do Otrokovic atraktivního soupeře,“ přeje si David Rojka.