Sestup áčka na jejich výkonu vliv neměl. Fotbalisté Zlína B zvládli nedělní třetiligové derby v Kunovicích, na Bělince zdolali ve 29. kole MSFL domácí juniorku Slovácka 3:1 a tři kola před koncem sezony mají jistou záchranu. Dva góly ševců vstřelil Latyr Ndiaye, vítěznou branku si připsal Adam Číž. Za uherskohradišťský tým se prosadil záložník Marcel Novák.

Zlíňané tak na půdě krajského rivala odčinili středeční zaváhání proti Bohunicím, po zbytečné porážce si zvedli náladu. Anglický týden zakončili sladkým triumfem.

„Jsme spokojení. Výhry v derby si vždycky vážíme. Výsledek je pěkný, pro nás o to cennější, že jsme se díky němu zachránili,“ těší hostujícího trenéra Davida Hubáčka.

Zlínu k výhře pomohl také útočník Tomáš Schánělec. Zimní posila z pražské Sparty kvůli disciplinárnímu trestu vynechala poslední dva duely ligové nadstavby, s moravským klubem se paradoxně loučila v dresu béčka.

„Vyšlo to tak, že poslední utkání odehrál za nás. Nastoupil na pozici ofenzivního záložníka a odpracoval to dobře. Pomohl nám,“ chválil forvarda Hubáček.

Ševcům vyšel nástup do utkání, hned ve 2. minutě šli do vedení. Po kličce v šestnáctce a prudké ráně se prosadil Ndiaye.

„Rychlý gól každému pomůže. I my jsme se uklidnili, hráli dobře. Škoda, že jsme nepřidali druhou branku,“ lituje Hubáček.

Číž ale pálil v nadějné pozici vedle a pokus Ovesného lapil gólman Urban.

Slovácko takové možnosti nemělo. V úvodní půlhodině zahrozil pouze Kim, z trestného kopu ale mířil nad.

Vyrovnání zařídil až na Novák. Slovenský středopolař nejprve orazítkoval tyč, balon se však od zad brankáře Bachůrka odrazil do sítě.

Ševce smolná branka nesrazila. Naopak, ještě do přestávky si vzali vedení zpět. Po centru Poláška z pravé strany se míč dostal až k Čížovi, který ho na zadní tyči uklidil za bezmocného Urbana.

Hosté po změně stran dobře bránili, vyráželi k rychlým kontrům, moc velkých šancí ani na jedné straně nebylo. „Slovácko přidalo, možná mělo územní převahu, ale až tolik nebezpečné nebylo. Kluci to vzadu zvládli velice dobře. Třetí gól nás uklidnil,“ uvedl Hubáček.

Domácí mohli výsledek srovnat, ale Břečka v úniku brankáře Bachůrka neprostřelil a střídající Koryčan mířil mimo.

Zlíňané těžké situace přečkali a v 89. minutě zápas definitivně rozhodli. Červinkův samostatný nájezd ještě gólem neskončil, odražený balon si ale vzal Ndiaye, naznačil střelu a s velkým přehledem uklidil balon do sítě.

„Latyrovi se na jaře střelecky dařilo, teď to jenom potvrdil,“ těší Hubáčka.

Za stavu 1:3 bylo hotovo. Rezerva Zlína přemohla rivala, výhrou v derby potěšila skalní fanoušky, které bolí sestup prvního týmu do druhé ligy.

Sobotní porážka v Jablonci zasáhla všechny. „Byť to samozřejmě není pro nikoho příjemné, nás se to až tolik nedotýká. Na náš výkon to však vliv nemělo. Co bude dál v klubu, se uvidí. My chceme sezonu dohrát co nejlépe, abychom skončili co nejvýš,“ dodal Hubáček.

Jeho tým za týden na Vršavě hostí Rosice.