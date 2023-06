Nedělní třetiligové derby patřilo na Vršavě fotbalistům domácího Zlína, kteří ve 31. kole MSFL zdolali juniorku Slovácka 2:1 a pomstili starší dorostence, kteří na Širůchu o den dříve s krajským rivalem stejným výsledkem smolně prohráli.

Střela Mlýnka při derby se Slováckem | Video: Jan Zahnaš

Všechny branky padly až v závěrečné půlhodině. Skóre po centru ze strany otevřel Adam Číž, pojistku po individuální akci přidal Martin Mlýnek, hosté stačili výsledek v nastaveném čase střídajícím Koryčanem jen zkorigovat.

„Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Utkání jsme zvládli lépe takticky. Měli jsme dvě střely na branku a dali dva góly, Slovácko vystřelilo jednou a taky z toho byla branka,“ říká trenér zlínské juniorky Jan Jelínek.

„Soupeř udělal jen pár menších chyb, které jsme nepotrestali, my jsme vyrobili jednu nebo dvě hrubky, po kterých jsme inkasovali dvě branky,“ smutní asistent Slovácka B Darko Šuškavčevič.

Nedělní derby přineslo hru mezi šestnáctkami, spoustu soubojů, hlavně boj. „Byl to klasický remízový zápas,“ souhlasí Jelínek.

„Bylo to o tom, kdo dá první branku, vyhraje,“ přitakává Šuškavčevič.

Úvodní část se odehrála výhradně mezi šestnáctkami bez vyložených šancí. „K vidění bylo dost nepřesností. Oba týmy dobře bránily, bylo těžké se prosadit,“ říká Jelínek.

Stejně to viděl i Šuškavčevič. „Začátek jsme měli celkem slušný. V úvodu jsme si vypracovali dvě nebo tři slibné pozice, ale ve finální fázi jsme nebyli koncentrovaní ani přesní,“ povzdechl si bývalý vynikající stoper.

„Hrálo se důrazně, k vidění bylo hodně soubojů. Bylo to spíš čekání na nějakou chybu,“ popisuje.

Klíčové chvíle přišly až po změně stran. Nejprve se po centru prosadil v šestnáctce soupeře Číž, který přesnou ranou otevřel skóre. „Byl to rozhodující moment,“ ví Šuškavčevič.

„Branka přišla po nedůslednosti pravého obránce a stopera. Po jednoduchém centru nenabrali hráče a z toho inkasovali,“ líčí.

Domácí pak přidali na konci střetnutí pojistku, když se po individuální akci prosadil Mlýnek. „V tu chvíli jsem věřil, že to dotáhneme do konce, protože jsme dobře bránili a soupeře nepustili do žádné výrazní šance a všechny centry jsme v klidu odvraceli,“ říká Jelínek.

Ševci nezvládli pouze jednu situaci v nastaveném čase, kdy nedostoupili Koryčana a střídající útočník Slovácka umístěnou střelou snížil na konečných 2:1.

„Byla to jediná nebezpečná situace hostů za celé utkání,“ tvrdí kouč béčka Zlína.

Jelínkův tým se už v pátek představí v Hlučíně, juniorka Slovácka v neděli dopoledne hostí zachraňující se Frýdlant.

MSFL, 31. kolo -

FC TRINITY ZLÍN B – 1. FC SLOVÁCKO 2:1 (0:0)

Branky: 60. Adam Číž, 86. Martin Mlýnek - 90. Tadeáš Koryčan. Rozhodčí: Dudek - Proske, Svoboda (Hulcký). Žluté karty: Polášek – Šimon, Kočí. Diváci: 142.

Zlín B: Slezák – Jura, Červinka (46. Trtek), Mlýnek, Číž, Švach (90. Zábojník), Hartman (83. Slouk), Němeček, Ovesný (71. Fojtů), Polášek (90. Hamalčík), Kulíšek. Trenér: Jelínek.

Slovácko: Urban – Bartoš, Onouha, Kočí, Stropsa - Kratochvíla, Aldin, Severa, Velecký (63. Janečka), Břečka - Šlechta (63. Koryčan). Trenér: Němčický.