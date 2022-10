„Bohužel nás znovu přibrzdila zranění, do konce poločasu museli střídat Matyáš Blahuta, který má problémy s kolenem, možná to bude meniskus. Drobné potíže nedovolily pokračovat Juraji Semankovi,“ posteskl si Zapalač.

Nucená střídání Kvítkovice ovlivnila, hůře se vracely do hry. „Ve druhém poločase to už byl spíš boj, do fotbalu to mělo daleko,“ přiznal hlavní kouč.

Domácí se v závěru radovali z dalších dvou branek, o které se postarali Rapavý a z penaltového puntíku Dziuba. Před vlastními fanoušky tak už potřetí udrželi čisté konto. „Všude se snažíme hrát úplně stejně, soupeři se nepřizpůsobujeme, chceme určovat tempo hry. Venku bohužel dostáváme góly, je jich opravdu hodně. Tyto duely z naší strany nejsou nejlepší.“

Trenér předního týmu letošního ročníku MSFL ale znovu musí řešit komplikace s kádrem. „Začíná to už být problém. Máme zranění, někteří jsou trochu bez formy. Nemáme moc kam sáhnout. V pondělí se nám alespoň do tréninku vrací Michal Suchý,“ našel pozitivum.

Fotbalisty Kvítkovic v dalších dvou zápasech třetí nejvyšší soutěže čekají pořádné výzvy – příští sobotu se nejprve představí na půdě druhých Rosic, o týden později na domácím pažitu přivítají první Kroměříž.

MSFL, 8. kolo

SK Kvítkovice – MFK Vítkovice 3:0 (1:0)

Branky: 6. Kiška, 90+1 Rapavý, 90+3 Dziuba (pen.)