Více než přesvědčivý výsledek pro něj byl důležitější výkon a to, jak si svěřenci plnili na hřišti úkoly. „Kluci byli opravdu zodpovědní. Takto musí makat pokaždé. Beru to jako standard,“ říká Jelínek.

Přípravný fotbal -

FC TRINITY ZLÍN B – 1. FC SLOVÁCKO B 3:0 (1:0)

Branky: Hellebrand, Číž, V. Mlýnek

Jediné, co se mu nelíbilo, byl začátek střetnutí. „V úvodu jsme byli hodně pasivní. Slovácko bylo naopak aktivnější, živější a i více hrozilo. Po nějaké patnácté minutě jsme se však dostali do tempa a začali přebírat otěže zápasu,“ uvedl domácí kouč.

„Nedovolili jsme soupeři nějakou výraznou rozehru. Hosté to měli složitější, protože jsme je napadali a po zisku míče v dobrých prostorech chodili do protiútoků,“ přidává.

Béčku Zlína k jasné výhře pomohly i ligové posily. V základní sestavě byl nejen brankář Šiška, ale i stoper Kolář, záložníci Tkáč s Hellebrandem a útočník Silný.

„Na Kubovi Kolářovi i Silňasovi byl patrný herní výpadek. Oba ale pracovali dobře a zápas odmakali. Je však vidět, že se potřebují dostat do herního rytmu. Tkáč s Hellebrandem hráli dobře. Kača (Tkáč – pozn. red.) se do toho dostává postupně. Hlavně Helloš vedl spoustu našich útoků. Dal krásný gól z trestňáku a asistencí se podílel na třetí brance Mlýnka,“ vyzdvihl Jelínek.

Zlín měl po Kovářově minele zahrávat nepřímý kop, Sparta chtěla penaltu za ruku

Zato trenéři Slovácka B Němčický s Šuškavčevičem moc hráčů po generálce chválit nemohli.

Hosté z Uherského Hradiště totiž v posledním přípravném zápase vůbec nepřesvědčili, rivalovi podlehli rozdílem třídy. „Soupeř vyhrál zaslouženě. Hra z naší strany nebyla dobrá. Až na dva nebo tři hráče, kteří podali slušný výkon, jsme předvedli strašně málo. To by na třetí ligu nestačilo,“ cítí asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.

Pátý tým MSFL se musel v zimní pauze vypořádat s odchody Vincoura, Poláška či Pernici, s áčkem v neděli odcestovali i Juroška s Kúdelou, takže z obvyklé podzimní sestavy zbylo jen torzo. Hostům navíc scházel nemocný útočník Koryčan, jiný forvard Kratochvíla kvůli zdravotním problémům nastoupil až ve druhé půli.

„Realita je taková, že příležitost dostávají hlavně mladší kluci a hráči, kteří toho na podzim u nás mnoho nenahráli. Znovu se opakuji, ale jejich kvalita zatím není taková, abychom tyto zápasy zvládali,“ prohlásil Šuškavčevič. „Přitom Zlín nás herně nijak zvlášť nepřehrával, ale vzadu byl konsolidovaný, důrazný a proměnil své šance,“ přidal bývalý stoper Slovácka, Slavie či Olomouce.

Vrba chválil debutanta Slončíka. Vakho? Tragický, říká. Proč nehraje Dramé?

Přitom začátek byl ze strany hostů dobrý. Dvacet minut měli navrch, ale žádnou situaci nedotáhli do konce. „Vytvořili jsme si tam nějaké příležitosti, ale hlavně předfinální fáze nám nefungovala. Kdybychom šli do vedení, zápas by se asi vyvíjel jinak. Z úvodu jsme měli vytěžit daleko víc,“ říká Šuškavčevič.

Ševci se po rozpačitém začátku rychle probrali a po parádně zahraném trestném kopu Hellebranda šli do vedení. „Soupeř byl důraznější, my jsme naopak propadali v osobních soubojích, ztráceli balony uprostřed hřiště. Ani ve druhé půli jsme nebyli dostatečně důslední a silní na balonu. Po prostřídání šel náš výkon ještě víc dolů,“ dodal Šuškavčevič.

Na 2:0 upravil Číž, triumf Zlína završil v závěru Vít Mlýnek.

Oba rivalové začnou druhou polovinu sezony v domácím prostředí. Béčko Zlína při jarní premiéře vyzve na Vršavě Frýdek-Místek a juniorka Slovácka se v Kunovicích utká s Vrchovinou.