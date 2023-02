„První poločas od nás nebyl ideální – hráli jsme v jiném rozestavení, se třemi obránci, hráči to ještě nemají zažité. Špatně jsme se doplňovali, vznikaly tam díry. Měli jsme i špatný pohyb, chyběla nám agresivita. Soupeř se dostal do třech velkých příležitostí, dobře nás držel Kalina,“ vyzdvihl 25letého gólmana hlavní kouč otrokovického mančaftu Petr Zapalač.

Hosté nechtěli odjet ze Slovenska s prázdnou, něco bylo potřeba změnit. To se povedlo. „Na kluky jsem o poločas musel zvýšit hlas, na Slovensko jsme si nepřijeli jen zakopat. Pochopili to, zlepšili se v důrazu i pohybu, prováděli více sprintových náběhů. Odměnou bylo vítězství,“ těšilo Zapalče.

Jeho svěřenci se díky skalpu nad sedmým týmem druhé nejvyšší slovenské soutěže dočkali druhé výhry v přípravě, na první dosáhli v první polovině ledna.

K tomu zapsali pět remíz, dvakrát prohráli. „Výsledky zatím hodnotím pozitivně, hráli jsme s Třincem, „B-týmy“ Slovácka i Baníku, všechno to byly remízové zápasy. Dobré pasáže jsme měli i přes prohru s Púchovem,“ pochvaluje si dosavadní přípravné duely. „Pořád ještě ladíme některé věci, přišli noví kluci a zvykáme si na sebe. Do začátku soutěže zbývá necelých 14 dní. Doladíme to, aby si to sedlo,“ věří mladý kouč.

Buchta se nabídl Kvítkovicím. Zlínský mladík uspěl, teď se chce porvat o základ

Kvítkovice se do soutěžního kolotoče vrátí v neděli 5. března, doma přivítají Uničov. Po kondiční i silové stránce jsou připraveny už nyní. „Vše jsme zvládli dobře,“ mne si ruce Zapalač, který také musí čítat zranění. „Lukáš Vychodil má trhlinu v zadním stehenním svalu, chybět by měl měsíc. Čtrnáct dní mimo je Patrik Jakubowicz, chybět bude další dva týdny. Lehké zranění si přivodili Patrik Jílovec a Honza Kuběna,“ informoval šéf kvítkovické lavičky.

Petr Zapalač už má víceméně jasno o základní sestavě, otazník visí nad dvěma místy. Před začátkem jara věří, že tým je konkurenceschopnější než na podzim. „Kvalitně máme lepší mančaft. Přišli noví kluci, tým zvedli, do kabiny přivedli novou energii. Jsou hladoví, chtějí vyhrávat. Máme to dobře nastavené.“

S mužstvem se už nepřipravuje Bakaramoko Baikaro, jenž úvodní část sezony odehrál ve Znojmě. „Moc se mu to tady nepovedlo,“ říká na rovinu Zapalač.

Klub opustil také Michal Guzik. Vedení chtělo na hráče získat opci, což však nepřišlo. „S Baníkem jsme se nedomluvili, naši nabídku nepřijal, ještě ho nechtějí prodávat. Hostování Guzika jsme se tak rozhodli ukončit. Chceme tu hráče na dva a více let,“ přiblížil bývalý prvoligový hráč.

Kvítkovice hlásí zraněné i odchod dvou hráčů. Na cestě je příchod dalších posil

Další příchody by už nastat neměly, stejně jako odchody. Na hostování by mohl odejít Tomáš Dekleva, který loni na jaře utrpěl vážné zranění při práci v lese. „Zatím není jasno, jak to u něj dopadne. Měl by ale někde hostovat a vyhrát se,“ nastínil Zapalač.

„Nyní si plní individuální plán, do společných tréninků se ještě moc nezapojuje, nechodí do úplné zátěže. Musíme počkat, jak bude reagovat tělo. Navíc má práci, což je v tomto ohledu komplikovanější. My trénujeme hlavně ráno, ti co u nás pracovali, už u nás převážně nejsou.“

Hráči osmého mužstva MSFL mají amatérské smlouvy, na trénincích se přesto potkávají dvakrát denně. „Chtěli jsme to nastavit více profi, a ne, aby to bylo jako tradičně ve třetí lize, kdy se trénuje třikrát čtyřikrát týdně. Máme to dvoufázově, jakoby se zde hrála druhá nejvyšší soutěž, s čímž vedení souhlasilo. Dávky jsou dost velké. Snad kromě dvou hráčů máme v týmu všechno kluky do 23 let. Mají motivaci a ambici se někam posunout. Zvládají to dobře,“ uzavírá spokojený Petr Zapalač.

Přípravný fotbal

ŠK Slovan Bratislava – SK Kvítkovice 2:3

Branky Kvítkovic: Kiška, Dziuba a Němec