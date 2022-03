„Jsme spokojení s výsledkem i předvedenou hrou. Podali jsme taktický výkon. Věděli jsme, že je soupeř silný na míči, tak jsme ho po většinu času nechali hrát, kombinovat, ale do žádných šancí ani ke standardním situacím jsme Jihlavu za celé utkání nepustili. Sami jsme naopak výhru mohli potvrdit z brejkových akcí, bohužel důležitost střetnutí klukům svazovala nohy. To, co v přípravných zápasech běžně proměňují, nyní nejsou schopní přesně zakončit, dotáhnout do konce,“ uvedl kouč juniorky Fastavu Zlín Luděk Marcaník.