Kvítkovice ke konci července oficiálně oznámily příchod pěti nových hráčů. Byli to Denis Dziuba, Miloš Šidlík, Vilém Waclawik, Michal Guzik a právě Daniel Rapavý. Ten naposledy působil v týmu Nové Mesto nad Váhom. „Angažmá se zrodilo rychle a neplánovaně,“ připouští nejlepší střelec Kvítkovic, který je na pěti brankách stejně jako kapitán mančaftu Oleksandr Pernatskyi.

Velkou roli v jeho příchodu sehrál předseda kvítkovického klubu Pavel Býma. „Byli jsme v kontaktu už delší dobu, chtěl mi pomoci se dostat do profesionálního fotbalu, za což jsem mu velmi vděčný,“ přiblížil Rapavý.

Fotbalová budoucnost slovenského útočníka mohla být spojena s druholigovou Opavou, na severu Moravy byl na zkoušce.

Trenérovi se sice líbil, s vedením tamního klubu se ale nakonec nedohodl na podmínkách. „Chtěl jsem to už zabalit a odejít do Rakouska, fotbalově si přivydělat. Při cestě domů jsem volal s panem Býmou a děkoval mu za příležitost. Od mého rozhodnutí mě ale odrazoval a na půl sezony mi nabídl působení v Kvítkovicích. Řekl jsem si, že tomu dám poslední šanci,“ popsal náhlý zvrat v účinkování v tomto sportu.

Poměry v českém fotbale příliš neznal, předtím pouze působil ve Valašském Meziříčí. „Absolutně jsem netušil, do čeho jdu, nevěděl jsem, co mám očekávat,“ přiznal na rovinu 27letý forvard.

Angažmá pro něj začalo solidně, trefil se hned ve druhém zápase, kdy závěrečným gólem utkání jistil vítězství 3:1 proti Uherskému Brodu.

Následně se ještě prosadil při remíze na půdě Frýdlantu nad Ostravicí, doma proti Vítkovicím a s Kroměříži. Střelecký účet podzimních branek uzavřel v polovině října na hřišti Velkého Meziříčí. „Dal jsem jen pět branek, což mě trochu mrzí. Nebylo to ale úplně lehké, s kluky jsem se neznal, neměli jsme tak spolu zažité určité fotbalové věci.“

Rapavému ke konci první poloviny sezony došel čich na góly, neprosadil se v pěti závěrečných soutěžních zápasech MSFL.

Poslední utkání zcela nevyšla ani Kvítkovicím, které od 23. října uhrály jen čtyři body. „S celkovým postavením nejsem příliš spokojený, klidně jsme mohli mít o devět bodů více. Připravili jsme se však o to sami naši hrou ve druhých poločasech nebo závěrečných minutách zápasu,“ posteskl si.

Síle zdejšího kolektivu ale pevně věří. Z jednoho prostého důvodu. „Dá se to pochopit, máme velmi mladé mužstvo, které se učí zápas od zápasu. Jsme dobrá parta, kabina je zdravá. Navíc máme mladého a kvalitního trenéra, který ví, co chce hrát. Jsem přesvědčený, že na jaře budeme silnější,“ nepochybuje útočník Kvítkovic Daniel Rapavý, jenž by měl i v další části sezony působit v tomto klubu.