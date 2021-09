„Jsem spokojený. Po celý zápas jsme měli herní převahu, vytvářeli si spoustu šancí. Samozřejmě i díky hráčům „A-mužstva“ jsme vyhráli. Vidím herní věci, které máme v tréninkovém procesu. Je dobré, že jsme schopni to dostat do zápasu i s takovým pozitivním výsledkem,“ těšilo trenéra Fastavu Luďka Marcaníka.

Do dopoledního zápasu od 10.30 hodin zasáhli hned čtyři hráči, kteří o den dříve cestovali s prvním týmem na ligový zápas do Liberce. „Únavy jsem se neobával. S trenéry z „A“ jsme byli domluveni. Kluci si měli říct, jak dlouho budou chtít hrát. Zvládli to úplně parádně. Jejich herní kvalita je pochopitelně dobrá. Vzájemná spolupráce funguje,“ pochvaluje si Marcaník.

Mladí ševci další zápas odehrají v sobotu, od 16.00 hodin se představí na půdě devátých Rosic.

MSFL, 5. kolo -

FC Fastav Zlín B – 1. SC Znojmo FK 4:0 (3:0)

Branky: 7. Hellebrand, 23. Tkáč, 41. Bobčík, 89. Lehký

Rozhodčí: Slabý – Silný, Grečmal

Žluté karty: 53. Bobčík, 58. Nečas – 10. Moučka, 50. Krakovčík, 69. Kočík

Diváci: 128

Zlín B: Šiška – Němeček, Jura, Slovák, Hellebrand (72. Lehký), Pafka, Bobčík, Tkáč (59. Mlýnek), Hrdlička (82. Číž), Pobořil (82. Uhřík), Nečas (59. Strachoň).

Znojmo: Kofroň - Žalud, Prokeš (42. Asante), Kočík, Papež, Krakovčík, Moučka (73. Bakaj), Okleštěk, Fládr, Russmann (82 Foltýn), Kirschner.