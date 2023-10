„Vstřelili jsme rychlý gól po krásné kombinaci, takto jsme to trénovali! Pak bohužel opadla koncentrace, kluci se asi viděli jinde. Navíc to byla střela na první tyč, možná se to dalo chytat,“ zlobil se Rojka z více pohledů.

Branka hostů ze sedmé minuty utkání je trochu uzemnila, chvíli trvalo, než najeli do svého obvyklého režimu.

„Deset minut jsme se hledali, pak jsme ovšem kontrolovali hru, nastřelili jsme břevno, stejně jako Rosice. Přesto jsme byli lepší,“ pochvaloval si mladý kouč.

Zbytek zápasu i dění na hřišti ovlivnila situace ze 49. minuty , kd ze hřiště šel po červené kartě Kotásek. Hostům se tento verdikt očividně nelíbil. „Vyloučení přišlo až po intervenci asistenta, hlavní nejprve dával žlutou. Bylo však jednoznačné!“ měl jasno David Rojka.

Borci z Kvítkovic měli téměř celý druhý poločas na rozhodující trefu. Dlouho se jim však hráz urputného soupeře nepodařilo zlomit.

„Bušili jsme jak slepí do vrat. Kluky jsem nabádal, aby trpělivě hráli přes strany. Nakonec jsme po pěkné akce a centru Russmanna a hlavičky střídajícího Gerži uklidili na 2:1!“

Vítězná trefa někdejšího hráče divizního Vsetína přišla pouhé tři minuty před koncem řádného hrací doby. Hosté v témže poločase ještě chtěli pokutový kop.

„Dožadovali se penalty, přitom tam byl faul na našeho hráče. Nejsou zvyklí prohrávat. Trochu mě mrzí reakce trenéra Petra Čuhela, který mě ještě trénoval v Mladé Boleslavi. Rozhodčí nám určitě nepomohl,“ odmítá Rojka.

Nedělní vítězství je pro jeho mužstvo důležité, posunulo se na čtvrté místo MSFL. Na vedoucí Baník Ostrava B ztrácí jen šest bodů.

„Získali jsme extrémně důležité tři body, čeká nás těžký závěr sezony. Na Baníku se ukáže, jak na tom jsme,“ těší se bývalý útočník na porovnání se silným soupeřem.

David Rojka po zápase mluvil ještě o:

Davidu Kašpárkovi

„Kašpec se probouzí. Jako bývalý útočník má říkám poznatky, musí se zlepšit směrem zády k brance. Každopádně je pro nás velkým přínosem, doufám, že v tom bude pokračovat. Ještě by bylo potřeba, aby byl malinko chrťák.“ (úsměv)

Tomáši Weberovi:

„Rozhodně nám svým příchodem pomohl, dopředu je to nadstandardní hráč. Umí dobře kolmičku, i přes ještě chybějící herní kondici se do toho dostává, dobře se doplňuje s Perňou. Dano to za nimi čistí, rovněž on podal výborný výkon.“

Oleksandu Pernatském:

„Malinko jsme ho posunuli nahoru, góly od něj nám trochu chybí. Chci po něm, aby se více tlačil do vápna, má dobrou střelu, občas má ještě sklony k chození pro míče. Má to však těžké, soupeři ví, že je to rozdílový hráč, Rosice si ho extrémně hlídaly, věděly o něm.