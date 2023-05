„Kroměříž jsme chtěli překvapit – v úvodních deseti minutách jsme na ni chtěli vletět a pak se stáhnout do bloku. Už v osmé minutě nás bohužel srazila individuální chyba,“ posteskl si hlavní kouč hostujícího týmu David Rojka.

„Po první inkasované brance jsme se trochu hledali. Před půl hodinou hry jsme navíc po obdobné situaci obdrželi druhou branku. Za takového stavu se pak těžko hraje,“ mrzelo Rojku.

Kvítkovice prohrály první půli 0:2. Davida Rojku kromě neuspokojivého stavu trápila také předvedená hra.

Kroměříž ukončila sérii nezdarů, porazila Kvítkovice. Uličný pokřtil novou hymnu

„První poločas se nám celkově nepodařil. Kroměříž si díky silovějším hráčům lépe poradila s terénem, my se nedostali ke kombinační hře. Dopředu jsme byli málo intenzivní. Nakonec se rozhodovalo ve vápnech. My se na rozdíl od domácích nedostali do větší šance,“ zmínil jeden z hlavních faktorů úvodních 45 minut. „Zaslouženě vedla,“ uznal trenér otrokovického celku.

Do druhého dějství to hodně obměnil – ze hřiště po poločase odešlo hned kvarteto hráčů Němec, Kiška, Gerža, Waclawik, naopak hrála čtveřice Rapavý, Vychodil, Smékal a Guzik. „Chtěli jsme to oživit, dát šanci ostatním hráčům, aby se ukázali,“ ozřejmil netradičně velkou obměnu hráčského materiálu.

Už v 52. minutě zápasu to ale bylo 3:0, podruhé v utkání se prosadil Chwaszcz. „Inkasovali jsme po akci soupeře z pravé strany,“ zmínil další políček.

O minutu později se prosadili také hosté, ve druhém utkání v řadě úspěšně zamířil Chovan, kterému asistoval Vychodil.

Kvítkovice téměř přišly o náskok 4:0. Sáhli jsme si na dno, přiznává Rojka

„Ve druhém poločase jsme byli více na míči, domácí ale pozorně bránili. Dobře si to pohlídali. Vypracovali jsme si nějaké náznaky, Rapavý ke konci nezdramatizoval. Neprosadili jsme se ani z poslední standardky zápasu.“

Za rozhodnutého stavu se ještě v 93. minutě červenalo. Na straně Kvítkovic. „Robo Russmann přerušil akci, bylo to jasné vyloučení. Dost mě to mrzí, byla to zbytečná červená karta. Takto zkušený hráč, který prošel Baníkem, to nevyřešil dobře. Už to nic neřešilo,“ láteřil nad nešikovností 23letého borce.

Rojka si i přes porážku odnesl pozitivum. „Kroměříži kolem 70. minuty začaly docházet síly, pak už šlapala vodu. Fyzicky jsme se s ní drželi,“ vyzdvihl své mužstvo.

Kvítkovice nyní čekají velmi důležité tři zápasy – v pátek přivítají Velké Meziříčí, příští úterý jedou k dohrávce do Uherského Brodu. Následující pátek hostí Slovácko B. „Tento zápas o ničem nerozhodl, celkem nám nahrály výsledky ostatních týmů. Když zvládneme tato tři důležitá utkání, tak z toho můžeme být venku,“ věří David Rojka.

MSFL, 27. kolo

SK HS Kroměříž – SK Kvítkovice 3:1 (2:0)

Branky: 8. Chwaszcz, 29. Machálek, 52. Chwaszcz – 53. Chovan. Rozhodčí: Cieslar – Mayer, Zapletal. Diváci: 425

SK HS Kroměříž: Dostál – Zavadil, Tiahlo, Cupák, Machálek, Houser, Matoušek (C), Jeleček, Vyhlíd, Chwaszcz, Goncalves

SK Kvítkovice: Kalina – Krakovčík, Ilic, Němec (46. Rapavý), Chovan, Kiška (46. Vychodil), Dziuba, Pernatskyi (C), Gerža (46. Smékal), Russmann, Waclawik (46. Guzik)