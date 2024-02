Borce z Otrokovic o víkendu rozhodně nečekalo nic jednoduchého, Púchovu po podzimu druhé nejvyšší slovenské soutěže náleží šestá příčka. Už v sobotu mu navíc začíná jarní část sezony, pro něj to tak byla generálka! „Je to kvalitní soupeř, minule remizoval s áčkem Zbrojovky,“ připomněl Rojka sílu soupeře.

Do utkání šel v odlišném rozestavení, než jsou fanoušci Zlínska zvyklí. „Hráli jsme se dvěma útočníky, konkrétně 4-1-3-2,“ přiblížil mladý kouč.

„Do zápasu jsme vstoupili lépe, po pěkné akci jsme vstřelili první gól, kdy Kašpec udělal kličku gólmanovi a otevřel skóre,“ těšilo hlavního trenéra týmu, který do konce poločasu přihlížel obratu protivníka.

Zlínsko po třech prohrách zabralo. Brankář Gröger odchází do Hranic

Ve druhém dějství se vrátil ke svému tradičnímu rozestavení, na kvalitě hry to nešlo poznat, stále byla na solidní úrovni. „Celkově jsme byli lepší na míči. Do 70. minuty jsme hráli lépe, mačkali jsme je, nastřelili jsme i břevno. Zatím nás však trápí koncovka,“ posteskl si.

„Dvacet minut před koncem pak z první střely v poločase šli do vedení 3:1, hezky vymetli šibenici. Snížili jsme ze standardky, o což se postaral Perňa. Tlačili jsme se za vyrovnáním. Právě Perňovi ale utekl míč, podklouzlo mu to. Pak šli sami na branku, dali to do prázdné. V podstatě měli pět šancí a vstřelili čtyři góly, do čeho kopli, z toho byl gól. Naši brankáři téměř neměli zákrok,“ prohodil rukama Rojka, který nechal 45 minut chytat Kalinu i Andrese.

I přes prohru však může být spokojený, předvedená hra v jeho očích měla solidní parametry. „Hráli jsme nahoře, presovali. Byla tam běhavost, agresivita. Už to mělo glanc. Kluci pochopili, co bych chtěl hrát, takto se chceme prezentovat!“

Zlínsko utrpělo debakl 1:7. Tolik gólů jsem nečekal, přiznává Rojka

Do zápasu proti Púchovu naskočily dvě tváře, které na podzim hrály v jiných klubech. Jedním z nich je i vytáhlý útočník ze Srbska Veljko Jovanovič. „S Kašpecem jsou oba vysocí, rozuměli si. Mohlo by to fungovat. Díky tomu máme více variant,“ nachází pozitivní stránky na borcovi, který zůstane v Otrokovicích minimálně do konce sezony.

Dalším novicem v týmu je 19letý Daniel Frebort, bývalý člen akademie Baníku Ostrava, jenž naposledy nastupoval v divizní Hlubině. „Vypadá dobře, něco v něm je. Nabízí jiné řešení než další kluci. Rád bych s ním dále pracoval. Po dalším zápase s Prostějovem se rozhodneme, jak to s ním dopadne,“ nastínil David Rojka, jehož mančaft by měl od nového týdne posílit křídelník ze zahraničí. Rovněž prozatím na zkoušku.

Odchody? Jsou to ztráty, tuší Rojka. Zlínsko trápilo druholigový mančaft

K dispozici navíc má i některé hráče z dorostu, kteří se zapojují do tréninků. „Kluci jsou vděční, že s nám můžou trénovat. Trochu se to vrací jako na vlnu v Přerově, je tam provázanost. Nebudu se je bát nasadit i do zápasů,“ dodává na závěr.

Zlínsko v sobotu hraje s Prostějovem, generálku má 2. března s Hlučínem.

Přípravný fotbal

FC Zlínsko – MŠK Púchov 2:4 (1:2)

Branky Zlínska: Kašpárek, Pernatskyi.

Zlínsko: Andres – Mirvald, Pernatskyi, Krakovčík, Kuběna, Russmann, Dano, Weber, Pecuch, Kašpárek, Jovanovič.

Ve druhém poločase nastoupili: Kalina, Frebort, Vychodil, Wáclawik, Vintr.