Už po poločase jste prohrávali 0:3…

Začátek jsme neměli špatný, byli jsme hodně na míči, do šancí jsme se však nedostali. Po ztrátě ve středu hřiště, kolmé přihrávce a špatném postavení stoperů to hráč Karviné umístil famózně. Opticky jsme vypadali lépe, pak se ale projevila kvalita Afričana Ayaosiho, ten z nás udělal sloupy. Pověstným hřebíčkem do rakve byl třetí gól v závěru poločasu, nestačili jsme přepnout a vrátit se, brejk vyřešili famózně.

Ve druhé půli jste ještě se zápasem něco chtěli udělat, že?

Soupeře jsme tlačili, v 55. minutě jsme navíc měli penaltu, kterou jsme neproměnili. Pak na nás spadla úplná deka, hosté přeci jen mohli trochu znervóznět. Ještě jsme pak dostali dva góly z brejku, kdy to vyřešili fantasticky.

Soupeř byl hodně posílený o hráče z A-týmu. V čem vás předčil?

Individuální dynamika Karviné byla nad naše síly, stejně jako přepínání do obrany. A zakončení? To bylo vážně nekompromisní. Alespoň víme, na čem pracovat, s tím jsme i do zápasu šli. Nechtěl jsem hrát pasivně, aby kluci viděli, jaké je srovnání oproti vyšší soutěži.

Neměl jste trochu upustit od aktivnější hry?

Stojím si za tím, zachoval bych se stejně. Když zalezete, hráče nikam neposunu. Chci, aby se individuálně posouvali, pasivní hrou a prohrou 0:1 se nikam nedostanete. Někdy to bohužel nevyjde, v kontextu dalších zápasů nám ovšem toto utkání může pomoct. Na druhou stranu si uvědomuju, že tento výsledek hraničí s ostudou.

Další kaňkou je červená karta pro Dana, který obdržel dvě žluté karty…

Když to řeknu blbě, tak skóre 0:5 nějak skousnu. Červená karta mě ale hodně mrzí, snad ještě více než výsledek. Přišli jsme o důležitého hráče. Uvidíme, zda do dalších zápasů dostane stopku.

V úvodních pěti kolech jste ani jednou neinkasovali, teď najednou jste dostali pět gólů v jednom zápase…

Karviná si vytvořila pět šancí, vstřelila pět gólů. Občas jsme byli nedůrazní, ve špatném postavení. Kvalita v zakončení v první a třetí lize je jiná, možná kdyby nehráli hráči z A-týmu, tak dají třeba jednu. Na to se ale rozhodně nechci vymlouvat. Jak už jsem řekl dříve, zpětně bych nic neměnil.

Do zápasu zasáhly nedávné posily Aleksandar Kostič a Jakub Sova. Jak se aklimatizovaly?

Kostič hrál pravého beka, nezklamal, je to dobrý hráč. Možná mu to více bude svědčit na křídle. Sova nastoupil na půl hodinu, je to silový hráč se skvělou levačkou, pomůže nám.

Přišli jste o Patrika Chovana. Vysvětlíte jeho odchod?

Patrik nebyl spokojený s herní vytížeností, poprosil nás o hostování. Navíc šlo o druhou ligu, bude tak hrát vyšší soutěž.

Jak to po Karviné vypadá s marodkou týmu?

Měli jsme problémy se stopery, Tkadlec ani Illič nemohli nastoupit, museli jsme překopat obrannou čtyřku. Lukáš Vychodil byl dlouhodobě zraněný, příští týden už by měl začít trénovat.