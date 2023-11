ROZHOVOR/ Za pouhý půlrok vytáhl Zlínsko do nejvyšších pater MSFL. Davidovi Rojkovi přitom na konci září nebylo zrovna nejlépe, kousal čtvrtou prohru z pěti zápasů. Odvolání se však neobával. „Kdyby se tak stalo, alespoň by se ušetřilo na prémiích,“ smál se Rojka po posledním letošním soutěžním zápase. Teď společně s B-týmy Baníku Ostrava a Karviné vévodí třetí nejvyšší soutěži.

David Rojka. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Za svojí práci si stojím, dělám ji na sto procent. Navíc mám civilní zaměstnání, nejsem tím svázaný, z tohoto pohledu jsem v pohodě. Pokud bych skončil, tak bych si z toho nic nedělal. Jednou k tomu stejně dojde,“ culí se 42letý hlavní kouč Zlínska.

Hrnou se vám po úspěšném podzimu nabídky?

Když Kroměříž hledala trenéra, tak jsem Pavlovi (Pavel Býma, sportovní manažer Zlínska) ze srandy říkal, že mě oslovila. Trochu jsem ho musel dostat pod tlak. (úsměv) Máme dobrý vztah, je férový. Vše klape, jak má.

Určitě byste ale chtěl trénovat vyšší soutěž, že?

Zatím mám A licenci, na profi jsem už dělal přijímačky. Příští rok půjdu podruhé. Chtěl bych si ji dodělat, vzdělávat se a dál se posouvat. Kdyby nabídka v budoucnosti přišla, určitě bych se nebránil. Je však složité to skloubit s prací, je to běh na dlouhou trať. Mám 42 let, nějaký čas ještě trénovat budu, třeba se někam posunu. Jde to postupně – od krajského přeboru, divize po třetí ligu, rád bych na to jednou navázal. (úsměv) Teď nad tím ale nepřemýšlím, jsem v Otrokovicích a kluky chci posouvat. Mám vizi fotbalu, nějak funguje.

Mužstvo jste přebíral na jaře, bojovalo o záchranu. Teď hrajete o postup do druhé ligy…

Půlsezona byla nad plán, nepočítali jsme, že uděláme tolik bodů. Zadrhlo se to až teď na konci. Kluci se možná už v hlavách viděli na dovolené, sezona je dlouhá. Každopádně jsme se dotáhli na čelo. Pořád taháme sérii bez prohry.

Jak to osobně vidíte s pohyby v kádru?

Na nějakých postech potřebujeme posílit, abychom na střídání měli více variací, tolik možností nemáme. Doufám, že kluci i přes nějaké nabídky zůstanou.

Pavel Býma prozradil, že na zkoušku do Kroměříže má jít kapitán Alex Pernatskyi…

Proslýchá se o nabídkách více hráčů. Víte ale jak to chodí – jde tam, pak se třeba zase vrátí. Teď to nedokážu říct. I my hráče skautujeme, některé jsme oslovili, jména ještě říkat nechci. Snad kádr co nejvíc zůstane pospolu a posílíme, abychom byli ještě víc konkurenceschopní.

A postoupili do druhé ligy?

Řeknu to na rovinu – druhou ligu si v Otrokovicích nedokážu představit. Podmínky, ve kterých fungujeme, na ni nejsou. Jde o zázemí, v čem trénujeme, věci okolo hřiště. Třetí liga je strop. Ve financích ale problém není, to je v pořádku. Ze strany vedení je to super, nemůžu říct ani slovo.

Otrokovice, Kvítkovice, Zlínsko. Býma vysvětlil změny, přišly nabídky z II. ligy

Největšími vašimi konkurenty jsou rezervy Baníku Ostrava a Karviné, po polovině sezony máte stejný počet bodů…

Za mě Karviná asi chtít postoupit nebude – je nesmysl, aby hrála spodek první ligy a druhou ligu. Baník asi ano, pohlídá si to. Třinec ztrátu patrně už nedožene. My měli být černým koněm, postup je pořád science fiction. Nestresujeme se tím, jsem realista.

Už to padlo – i kdybyste soutěž vyhráli, v Otrokovicích byste ji s největší pravděpodobností nehráli. Máte přesto pořád velkou motivaci?

Rád bych samozřejmě vyhrál třetí ligu. Dokázal jsem to už jako hráč, stejně jako ve druhé lize. V první lize jsem skončil třetí. V Přerově jsem taky byl po podzimu první, Hranice nás pak předběhly. Byl by to největší úspěch, co by pak bylo, to teď nevím. V tamních podmínkách bychom stoprocentně nehráli, to ani nejde.