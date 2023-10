Měli co napravovat, uplynulých pět soutěžních zápasů v MSFL jim nevyšlo, získali v nich jediný bod. Skvělá příležitost se znovu ukázat byla proti týmu z úplného chvostu tabulky. „Hráče jsem před zápasem nabádal, ať si to užijí, hrají bez nervozity. Ať mají lehké nohy a prosadíme se střelecky. Opak byl pravdou, trochu jsme byli svázaní,“ mrzelo mladého kouče.

Byli to přesto domácí, kteří se v prvním poločase dostali do vedení – po precizně provedeném rohovém kopu se prosadil Kašpárek, jenž zaznamenal druhý gól v MSFL. „Před zápasem jsem říkal, že by standardky mohly rozhodnout. Tím jsme se uklidnili, nějak jsme dohráli poločas,“ pochvaloval si klidný konec úvodního dějství.

Zlínsko mělo optickou převahu, do vyložených šancí se i přes centry a závary dostat nedokázalo. Zároveň ustoupilo z aktivní hry, k čemuž své svěřence několikrát nabádal i přímo David Rojka. „Strachovali jsme se o výsledek, klasicky jsme dostali gól,“ prohodil rukama, přičemž zmínil trefu Kočího z 83. minuty.

Za stavu 1:1 zůstali domácí opařeni, dopředu je to v té chvíli netáhlo. Zatímco hosté toužili po všech třech bodech, druhém vítězství v sezoně. „Přežili jsme i nějaké šance, Slovácko dokonce mohlo jít do vedení. Přiklonilo se k nám i štěstí,“ připustil bývalý lodivod lavičky Přerova.

Své velké chvíle před vyrovnáním i za remízového stavu prožil Marek Kalina, který v několika případech vytáhl bravurní zákroky. V důležitých chvílích podržel svůj tým. „Kali nás de facto zachránil, dvakrát to zázračně chytl. Vrátil mi důvěru, rozhodoval jsem se, koho dám do branky,“ nechal nahlídnout pod pokličku otrokovického mančaftu.

Když se hosté nadechovali ještě k většímu tlaku, tak se projevila síla Zlínska při přechodu do útoku, kdy během krátké chvíle bylo v útočné pasáži. Tam se po centru Kišky prosadil Dziuba. „Emoce tam byly,“ pousmál se Rojka. „Oddechl jsem si, spadl mi kámen ze srdce. Kluci si to za práci zasloužili, na tréninku skvěle pracují, snaží se posouvat. Byla to pro ně odměna,“ těšilo hlavního kouče domácích.

Uznal to i David Rojka, fotbalisté předního týmu MSFL měli štěstí. I co se týče rozhodnutí sudích. „Výroky rozhodčích nyní byly na naší straně, asi to zavánělo nějakou penaltou. Před gólem byl možná faul, na tu dálku však nedokážu říct. Rozhodčí to pustil.“

Svěřenci Davida Rojky nastoupí do dalšího zápasu v sobotu 14. října od 15 hodin. Možná už i s novou posilou. „Asi ještě přivedeme hrotového útočníka. Je ze Srbska, má zkušenosti z první ligy. Už s námi trénuje, vypadá dobře. Má kvalitu. Byl by konkurencí ke Kašpecovi a Márovi Vintrovi,“ přiblížil lehce Rojka o fotbalistovi, který je momentálně volným hráčem.

Za chvíli však být nemusí.