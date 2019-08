Hostující trenér Jan Jelínek litoval nevydařené koncovky.

„Kluky musím pochválit za nasazení i za to, jak se rvali. Bohužel pětiminutovka nám zkazila dojem z celého výkonu,“ prohlásil kouč zlínské rezervy, který měl v Uničově k dispozici velmi mladý tým.

Proto se béčko Fastavu vrátilo do třetí ligy s respektem k soutěži i soupeři.

„Věděli jsme, že nás na úvod nečeká nic lehkého. Uničov patří v MSFL k lepším a zkušenějším týmům. I tak jsme mu byli dobrým soupeřem. Na to, jak jsme měli mladý tým, tak jsme k utkání přistoupili takticky velmi dobře,“ pronesl Jelínek.

Uničov vstoupil do zápasu výborně, chyběly jen góly. Hned v úvodu netrefil hlavou odkrytou bránu Bača a následně po faulu na Ambrozka neproměnil pokutový kop Krč.

„Mohlo to být za poločas 3:0 nebo taky 1:0. Nevíme, co by se stalo, kdybychom některou ze šancí proměnili,“ hodnotil zahozené příležitosti domácí kouč Dušan Žmolík.

Nakonec se ale jeho hráči dočkali. Svoboda obešel brankáře a bylo to 1:0. „Zápas se vyvíjel přesně tak, jak jsme chtěli,“ liboval si Žmolík, který viděl převahu svého týmu a náskok v poločase.

„Měli by dát ještě jeden gól nebo ho dá Zlín z ničeho,“ ozvalo se z hlediště. A přesně tak se stalo.

Uničov v celém utkání jasně dominoval na míči, pouze od 63. do 66. minuty si vybral slabší chvilku. Během těchto tří minut po dvou chybách dvakrát inkasoval a najednou bylo z celkem jasného utkání drama.

„Zbytečně jsme si to zkomplikovali,“ přiznal domácí trenér.

Ten na vývoj výborně zareagoval. Stáhl ze hřiště Krče a nastoupila letní posila Lukáš Hapal.

„Trenér se před zápasem rozhodl pro sestavu z minulého ročníku a řekl mi, že šance přijde, tak jsem na ni čekal,“ reagoval na svoji absenci v základní jedenáctce pozdější hrdina utkání.

Hanáci měli několik příležitostí, ale nemohli se trefit. Povedlo se to až devět minut před koncem právě synovi nynějšího trenéra slovenské reprezentace Hapalovi.

O dvě minuty později ten stejný hráč naservíroval míč Komendovi a Uničov znovu vedl. A v 86. minutě korunoval svůj debut v modrém dresu druhou brankou na konečných 4:2.

„Moje góly byly do prázdné branky. Byla to práce celého týmu. Komemu jsem jen oplatil nahrávku. Jsem rád, že jsem mohl Uničovu pomoci,“ zakončil Lukáš Hapal hodnocení.

„Pro oko diváka dobrý fotbal. Hodně šancí a padlo šest gólů,“ odcházel spokojeně fanoušek, který předpověděl branky hostů.

Zlínští fotbalisté litovali hlavně nepodařeného závěru.

„Otočili jsme výsledek na 2:1, bohužel jsme pak polevili v koncentraci a nepochopitelně si nechali dát tři rychlé branky za pět minut,“ zlobil se Jelínek.

S přístupem a bojovností mladých svěřenců byl spokojený.

„Kluci byli nachystaní, koncentrovaní. Právě na tom musíme stavět příště. A taky se více tlačit do útočné fáze,“ říká Jelínek.

Chvíli však potrvá, než zlínská rezerva přepne z Juniorské ligy na MSFL.

„Na některých klucích bylo vidět, že s rychlejší a důraznější hrou protivníka měli problémy. Co dřív v klidu uhráli, teď se jim nedařilo,“ všiml si Jelínek.

Jeho tým v dalším kole vyzve Vrchovinu. Utkání se hraje v Luhačovicích příští neděli dopoledne.

Fortuna MSFL, 1. kolo -

SK Uničov – FC Fastav Zlín B 4:2 4:2 (1:0)

Branky: 81. a 86. Lukáš Hapal, 32. Jakub Svoboda, 83. Tomáš Komenda – 63. Vilém Gettler, 66. Patrik Gerža

Rozhodčí: Ogrodník – Petr, Rosický (Bábíček)

Bez žlutých karet

Diváci: 228.

Uničov: Uvízl – Koutek, Bala, Vejvoda, Můčka – Ambrozek (90. Macháček), Bača, Svoboda – Vichta, Komenda, Krč (64. Hapal). Trenér: Dušan Žmolík.

Zlín B: J. Šiška – Cedidla (62. Košák), Štěpánek (62. Gerža), Tkadlec, Slaměna, M. Mlýnek (36. Váňa), Gettler (86. Uhřík), V. Mlýnek (86. P. Šiška), Kolář, Pafka, Nečas.

Autoři: Libor Kopl, Michal Muzikant