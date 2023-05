Fotbalisté Zlína B ve třetí lize stále nemají klid ani definitivní jistotu záchrany. Na konci dlouhé sezony dál ztrácejí body, prohrávají. Mladí ševci nezvládli ani středeční vložené 34. kolo v Hranicích, kde sice po trefě Ovesného rychle vedli, ale o náskok ještě v první půli přišli a nakonec padli 1:2. Obrat domácího týmu brankami zařídili Rolinc z penalty a Koláček.

Fotbalisté Zlína B (žluté dresy) ve vloženém středečním 34. kole MSFL prohráli v Hranicích. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Bohužel se to opakuje stále dokola. Zápasy v poslední době jsou jako přes kopírák. Sráží nás laciné zbytečné branky. Soupeř má tři střely na bránu a z nich nám dá dva góly, kdežto my své šance neproměníme. Přitom herně to není až tak špatné a třeba druhá půle v Hranicích od nás byla velmi slušná,“ míní asistent trenéra Zlína B David Hubáček.

Také vstup do zápasu hostům vyšel skvěle. Hezkou kombinační akci završil Ovesný, který se prosadil hlavou po centru Trtka z pravé strany.

Zlíňané dál drželi balon, ovládali hru, Hranice k ničemu nepouštěly. Jenže ve 25. minutě přišel dlouhý nákop za obranu a faul brankáře Šišku v pokutovém území a domácí zahrávali penaltu. Míč si vzal Rolinc a přesnou ranou srovnal na 1:1.

Domácí ožili. Srovnali hru a výsledek druhým gólem otočili. Schovanou střelou zpoza šestnáctky se prosadil Koláček.

„Kulíšek zrovna přebíhal, Šiška přes něj neviděl. Je to velká škoda, dalo se tomu zabránit,“ ví dobře Hubáček.

Jinak první poločas žádné další vážnější momenty nepřinesl. „Úvodní část byla bojovná, plná soubojů a bez nějakých šancí na obou stranách,“ hlásil bývalý obránce Zlína a pražské Slavie.

Druhý poločas už patřil jednoznačně juniorce ševců. Hosté po změně stran měli územní převahu, několik šancí, ale ani na vyrovnání nedosáhli.

Žádná stížnost! Není možné, aby se VAR nebo rozhodčí spletl, říká Vrba ironicky

Proti hranickému brankáři Spurnému neuspěli Branecký, Slouk ani Číž.

„Ve druhém poločase jsme byli jasně lepší, několikrát mohli skórovat. Zato soupeř se soustředil jenom na bránění výsledku. My jsme neustále dobývali, měli hodně standardek, závarů, ale kopali jsme je špatně. Většinu pochytal brankář. V domácí šestnáctce jsme se měli chovat jinak,“ ví dobře Hubáček.

Hranice v závěru fyzicky odpadly, dohrávaly v deseti bez možnosti střídání, ale výhru si vzít nenechaly.

Ševci musí další porážku rychle hodit za hlavu, protože již v neděli doma hostí Kvítkovice. Derby začíná na Vršavě v 10.30.

MSFL, vložené 34. kolo -

SK HRANICE – FC TRINITY ZLÍN B 2:1 (2:1)

Branky: 26. Jakub Rolinc z penalty, 37. David Koláček – 3. Radek Ovesný. Rozhodčí: Svoboda – P. Mayer, Gasnárek (Zahradníček). Žluté karty: Hapal – Jura, Slouk, Polášek. Diváci: 322.

Zlín B: Šiška – Jura, Slouk, Kulíšek, Trtek (59. Hartman), Červinka (59. Branecký), M. Mlýnek, Číž, Švach, Ovesný (84. Grygera), Polášek (84. Zábojník). Trenér: Jelínek.