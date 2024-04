„Porážka mě mrzí. Třinec má sice v kádru dobré hráče, ale byl to naprosto hratelný soupeř. Měli jsme na to, abychom si odsud odvezli všechny body. Bohužel jsme se už poněkolikáté v sezoně vrátili zpátky k dorosteneckému fotbalu, se kterým mezi chlapi nejde uspět,“ lamentuje trenér Zlína B David Hubáček.

Mladí ševci dorazili do Slezska bez hráčů prvoligového týmu. Kouč juniorky ale více čeká hlavně od mladíků, kteří trénují s ligovým mančaftem.

V Třinci se neprosadili Švach, Bobčík ani Ovesný s Hamalčíkem, za očekáváním zůstal i výkon Ndiayeho.

„Zapadli do šedi, těžkého průměru. Čekáme od nich hlavně směrem do ofenzivu lepší výkony, větší kvalitu. To, co předvedli v posledních zápasech, je prostě málo,“ říká Hubáček.

Pozitivem je návrat dlouhodobých marodů Hartmana a hlavně Číže. Oba šli do hry až za nepříznivého stavu 0:2, chvíli před koncem.

Zlíňané ztratili duel v úvodu druhé půle. Nejprve se ve 49. minutě po dohraném rohu prosadil Dedič, vzápětí udeřil Cienciala a bylo hotovo.

„I když jsem kluky na vstup do druhé půle upozorňoval, byl z naší strany katastrofální,“ zlobil se Hubáček.

„V naší hře byl chaos, pravá ruka nevěděla, co dělá levá. Výsledkem byly chyby, dvě inkasované branky,“ přidává zklamaně.

Ševci se snažili zápas zdramatizovat, dostat se na dostřel, ale důležitou kontaktní branku nevstřelili, domů se vraceli s prázdnou.

„Bohužel vpředu momentálně nemáme potřebnou kvalitu. Nedostaneme se k pořádnému zakončení,“ štve Hubáčka.

Přitom úvodní část hosté odehráli velice dobře a Třinec k ničemu nepustili.

„První poločas byl z naší stany herně lepší. Byli jsme víc na balonu, tlačili se dopředu. Domácí spoléhali spíše na brejky. Zatímco my jsme měli jednu nebo dvě šance, které jsme nevyřešili dobře, soupeř neměl vůbec nic,“ tvrdí.

Necelé tři stovky diváků se ale na stadionu Rudolfa Labaje v první půli spíše nudily.

„Na to, jak jsme měli hru pod kontrolou, tak jsme si vytvořili málo šanci. V útočné fázi jsme nebyli dobří,“ přiznává.

Po změně stran šel výkon zlínské juniorky dolů, po dvou slepených direktech bylo hotovo.

Parta kouče Hubáčka se musí rychle zvednout. Za týden hostí na Vršavě v důležitém záchranářském souboji Frýdlant nad Ostravicí.