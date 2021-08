Hosty na severu Moravy srazila diskutabilní penalta, závěrečnou půlhodinu nezvládli a domů odjeli s nepříjemnou porážkou.

„Na pokutový kop, který hlavnímu rozhodčímu signalizoval asistent, se vymlouvat nebudeme, byť jsem tam vůbec nic neviděl. Bohužel jsme nezachytili začátek utkání, kvůli horšímu vstupu do zápasu jsme si nezasloužili vyhrát,“ míní trenér béčka Fastavu Luděk Marcaník.

„Kluci byli nervózní, nepodali výkon podle našich představ. Dobře jsme hráli jenom nějakých patnáct, dvacet minut druhé půle. Pouze tato pasáž snesla nějaké měřítko,“ přidává.

Mladému zlínskému týmu scházel ve Vratimově nějaký zkušený borec, jako tomu bylo před týdnem proti Vrchovině, kdy na Vršavě zářil Gruzínec Čanturišvili.

Tentokrát se hosté museli obejít bez posil z prvního mužstva, což se na jejich výkonu projevilo.

„Je vidět, že když tam není nějaký zkušenější hráč, o kterého se mohou kluci opřít, s některými věcmi si neumí poradit,“ vypozoroval Marcaník.

Naopak Vratimov disponuje zkušeným kádrem, kromě Varadiho, Teplého či Ožvoldy tým disponujeme i dvěma urostlými zahraničními stopery Demjaněnkem a Igbinobou.

Nejen díky nim měli domácí od začátku střetnutí mírně navrch. V úvodní půlhodině si vypracovali dvě vyložené šance, při kterých Zlín podržel brankář Šiška.

Mladí ševci tak nebezpeční nebyli. Ani jeden ze slušných brejků nedotáhli do konce. Ve 35. minutě navíc po zbytečném faulu před vlastním šestnáctkou inkasovali. Domácí Bzirský se totiž parádně trefil pod břevno přes zeď a poslal Vratimov do vedení. „Byl to krásný moment,“ ocenil sportovně zlínský trenér.

Hráči Fastavu se probrali až po přestávce. Zvýšené úsilí a aktivita přinesla vyrovnání. Odražený míč po standardní situaci dostal Slovák akrobatickým způsobem do brány a bylo to 1:1.

Nerozhodný výsledek však dlouho nevydržel. Po necelé hodině totiž sudí Ogrodník na pokyn asistenta ukázal na bílý puntík a Teplý z penalty vrátil Vratimovu vedení, které ve zbytku utkání ještě navýšili Dziuba se střídajícím Klejnotem.

Hosté už nechytali, žádnou velkou šanci na zkorigování výsledku už si nevypracovali. „Penalta rozhodla o všem,“ povzdechl si Marcaník. „I když jsme závěr dohráli důstojně, na zkušenějšího soupeře to nestačilo,“ dodal.

Zlínské béčko se pokusí odčinit poslední nezdar za týden doma proti rezervě Jihlavy.

MSFL, 2. kolo -

FC Vratimov – FC Fastav Zlín B 4:1 (1:0)

Branky: 35. Bzirský, 59. Teplý z penalty, 72. Dziuba, 80. Klejnot – 49. Slovák

Rozhodčí: Ogrodník - Žurovec, Tomanec (Kundelius)

Žluté karty: Klejnot – Hrdlička, Jura

Diváci: 342

Vratimov: Střalka – Varadi, Demjaněnko, Igbinoba, Hajnoš – Bzirský (66. Klejnot), Ožvolda – Kundrátek (60. Hruška), Dziuba, Hladík (76. Siedlok) – Teplý (76. Baďura). Trenér: Racko.

Zlín B: Šiška – Němeček, Jura (78. Pobořil), Slovák, Kulíšek, Pafka, Bobčík, M. Mlýnek (72. V. Mlýnek), Hrdlička (78. Chrudina), Lehký (72. Strachoň), Číž (62. Hellebrand). Trenér: Marcaník.