„Umístění až tolik neřešíme. Pro nás je hlavní, aby kluci pracovali a zlepšovali se. Pokud jim to půjde, budou i výsledky,“ ví dobře kouč zlínské rezervy David Hubáček.

Mladým ševcům skvěle vyšly nástupy do obou poločasů. Skóre otevřel hned ve 4. minutě Petruta, pojistku přidal krátce po změně stran stoper Černín, který nastoupil za béčko po úterním vykartování v Chance Národní Lize proti Slavii B.

„Kuba je kvalitní hráč. Vysoký, silný, rychlý. Místo, aby někde běhal, tak si přišel zahrát a pomohl celému mužstvu, a tak by to mělo být,“ pochvaloval si Hubáček.

Ševcům nepomohl jenom dvoumetrový obránce Černín, ale i rychlý gól, který hned ve 4. minutě vstřelil Petruta.

Domácí středopolař se prosadil po centru Číže z levé strany, když míč zblízka uklidil do sítě.

Juniorka Zlína byla dál aktivnější a herně lepší. Další šanci měl Ndiaye, který ale po vysunutí od Ovesného nepropálil gólmana Urbana, kterému při dorážce právě Ovesného pomohli obránci.

Záložník Zlína B Stanislav Petruta po derby se Slováckem B | Video: Libor Kopl

Hosté z Uherského Hradiště se po rozpačitém úvodu zvedli a postupně hru srovnali. Začali rovněž útočit, vytvářet si příležitosti. Šanci Okoromiho zneškodnil brankář Bachůrek, trestný kop Novotného šel do zdi.

V závěru první půle zahrozili zase ševci. Tvrdou ránu kapitána Kulíška vyrazil Urban, který si poradil i s prudkou dorážkou Číže.

Juniorce Zlína náramně vyšel i nástup do druhé půle. Po standardní situaci Červinky kapitán Kulíšek vrátil míč před bránu a nedůsledně pokrytý stoper Černín zvýšil na 2:0.

„Věděli jsme, že nám pomůže druhý gól, který jsme přidali hned v úvodu druhé půle. Od té chvíle se nám dýchalo a hrálo daleko lépe,“ uvedl Hubáček.

Hosté z Uherského Hradiště to nezabalili. Na půdě rivala nic nevypustili, sympaticky bojovali až do konce, jenže vpředu byli neškodní.

Snížit mohl Kopr, po centru Olayiwoly ale ve výhodné pozici netrefil dobře míč. Po hodině hry zahrávalo Slovácko B standardní situaci a stoper Onuoha dorážel těsně vedle.

Nástup fotbalistů Zlína B a Slovácka B | Video: Libor Kopl

Mezi tři tyče se nevešla ani tutovka Ayooly. Nigerijský forvard strávil na trávníku pouze deset minut, protože pak si obnovil zranění kolena a musel střídat.

V závěru mohl ještě porážku hostů zmírnit Okoromi, skvělého gólmana Bachůrka ale nepropálil.

Zlín si vedení 2:0 pohlídal a po utkání mohl v šatně slavit.

„Jsem moc rád, že jsme se revanšovali po domácí porážce s Uherským Brodem a další domácí derby zvládli. Pro nás je důležité, že jsme odčinili minulou porážku a tentokrát zvítězili bez inkasované branky,“ radoval se Hubáček.

Pokřik ševců v šatně po vyhraném derby

Pokřik v šatně Zlína B po výhře v derby nad Slováckem | Video: Libor Kopl

„Nechci říct, že je výsledek zasloužený, ale výhru jsme si zasloužili o něco víc než soupeř,“ myslí si.

Svěřence za přístup i výkon právem chválil. „Utkání jsme celkově zvládli velmi slušně. Šanci dostali i kluci, co se tam v minulých zápasech až tolik nedostali. Zvládli to dobře. Jenom do otevřené obrany bychom si potřebovali zahrát víc fotbal, ale na tom ještě zapracujeme,“ věří.

Juniorka Zlína se dosavadní slušné výkony a výsledky pokusí potvrdit i za týden ve Frýdku-Místku.