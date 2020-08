Tohle bylo zbytečné drama, neskutečný závěr. Zlínští třetiligoví fotbalisté místo jasné výhry přišli v Jihlavě na konci nedělního střetnutí o těsné vedení, aby na trefu domácího Kolčavy z 89. minuty odpověděl v nastaveném čase stoper Kolář, který ve strhujícím finiši hlavou po rohu zajistil rezervě Fastavu vítězství 3:2.

Fotbalisté zlínského béčka. Ilustrační foto | Foto: pro Deník Jan Zahnaš

„I když chápu soupeře, že je porážka po tom, co vyrovnali dvě minuty před koncem, hodně mrzela, ale podle mě je naše výhra zcela zasloužená,“ míní hostující trenér Jan Jelínek. „Kdybychom utkání nezvládli, už nevím, co je to spravedlnost,“ přidal.