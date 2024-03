„S výsledkem jsme spokojení, protože jsme derby zvládli vyhrát. V prvním poločase jsme ale tahali za kratší konec, soupeř byl lepší, důraznější, běhavější. My jsme měli s jeho presinkem velké problémy,“ uznává kouč zlínské juniorky David Hubáček.

„Ve druhé půli se naše hra trošku zlepšila, dokázali jsme výsledek otočit. Za to jsme rádi, ale Slovácko bylo v první půli lepší a zaslouženě vedlo,“ pokračuje.

Někdejší vynikající obránce měl výhrady hlavně k propustné defenzivě. Mladí ševci vzadu nebyli bezchybní, nechali soupeře několikrát zakončit, dvakrát skórovat.

„Chtěli jsme zápas odehrát daleko lépe směrem dozadu. Inkasovaným gólům se dalo zabránit, vyřešit to. Příště musíme být víc zodpovědní, důrazní v prostorech, kde bychom měli být. Jeden gól jsme dostali zase z autu, což by se nemělo stávat. Na tom zkusíme ještě zapracovat,“ říká Hubáček.

Obránce Zlína B Matěj Slouk po generálce

Zdroj: Libor Kopl

Zlíňané zaskočili rivala hned ve 2. minutě, kdy otevřel skóre Ovesný. Celek z Uherského Hradiště se ale z direktu rychle otřepal, začal domácí v poli přehrávat.

Vyrovnání přinesla přesná trefa Nováka. Obrat završil Kim. Jihokorejec, který se jmenuje a připomíná krajan z prvoligového týmu, se zblízka parádně trefil do šibenice.

„I přes chybu v úvodu střetnutí byla první půlka celkově lepší. Výsledek jsme zaslouženě otočili, protože jsme měli herně navrch,“ říká hostující trenér Pavel Němčický.

Zlín však na konci první půle výsledek srovnal, technickou ranou na zadní tyč se blýskl Hamalčík.

Po změně stran tempo hry opadlo, ubylo šancí i vzruchu. Když vyrovnané utkání směřovalo k remíze, hostující krajní bek Milanov zbytečně zalehl ve vlastním pokutovém území střídajícího Zábojníka a sudí Tomanec správně nařídil pokutový kop.

Míč si vzal Bobčík a střelou do protipohybu brankáře Urbana zápas v 87. minutě rozhodl.

„Druhá půlka se mi nelíbila. Po prostřídání už tempo opadlo, nemělo to takovou úroveň jako předtím,“ říká Němčický.

Z porážky těžkou hlavu ale neměl. „Chtěli jsme generálku zvládnout vítězně, to je jasné, ale o body ještě nešlo. Hlavní pro nás budou mistrovské zápasy. Příprava byla klasicky dlouhá, tvrdá. Věřím, že jsme dobře připravení, ale to se ukáže až v sezoně. Duel si vyhodnotíme a za týden do toho půjdeme na ostro,“ prohlásil.

Záložník Slovácka B Marcel Novák po utkání ve Zlíně

Zdroj: Libor Kopl

Trenérovi juniorky Slovácka vadily hlavně tři obdržené branky. „Začátek přípravy byl od nás lepší, neinkasovali jsme branky a vítězili. Na závěr jsme dostali tři branky, což je dost, ale stává se to,“ uvedl.

Oba týmy odehrály poslední zápas v kompletním složení. Slovácku scházel pouze Yohanna. Nigerijského křídelníka vyřadily problémy se zády.

Zlínu nechyběl nikdo. „Kádr se ustálil, samozřejmě ho podle potřeby a domluvy budeme doplňovat kluky z áčka,“ dodává Hubáček.

To stejné platí i pro mladý uherskohradišťský tým.

Rivalové odstartují jaro v domácím prostředí. Béčko Zlína vyzve v neděli dopoledne na Vršavě Hranice, Slovácko B začne v Kunovicích proti Znojmu.