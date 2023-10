A zase slavili hosté … Zatímco v sobotním zápase dorostenecké lize uspěli na půdě krajského rivala fotbalisté Zlína, nedělní třetiligové derby patřilo juniorce Slovácka, které na Vršavě zvítězila 1:0 a odrazila se ze dna tabulky. Bojovný duel 12. kola MSFL rozhodl už ve 13. minutě útočník Tadeáš Koryčan.

Fotbalisté Slovácka B (bílé dresy) v MSFL porazili juniorku Zlína 1:0. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Pro nás to byl strašně důležitý zápas. V naší situaci jsme nutně potřebovali bodovat. Nebylo to jednoduché, ale defenziva celého mužstva fungovala, proto jsme to zvládli vzadu s nulou a zvítězili," uvedl asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčević.

Ševci se nedokázali přes organizovanou obranu protivníka dostat, doma vyšli střelecky i bodově naprázdno.

„Neměli jsme přesnou koncovku. I kdybychom hráli dalších devadesát minut, branku stejně nedáme," povzdechl si zlínský trenér Jan Jelínek.

„Soupeř ušil správnou taktiku, z jedné střely nám dal gól. My jsme si nějaké příležitosti ke skórování vypracovali, ale buď nám chyběl krok nebo přesná muška, proto nemáme ani bod," uvedl Jelínek.

Oba týmy do derby vyrukovaly s několika ligovými posilami. V brance Zlín byl uzdravený gólman Dostál, před ním hráli Černín, Ndiaye či Bužek.

Dres Slovácka B zase navlékli Srubek, Vecheta nebo konečně vyléčený Kohút.

„Soupeř u nás hrál jednoduchý fotbal. Pouze nakopával míče na Vechetu, který byl sice na hrotu velice silný, ale do nějakých šancí jsme ho nepustili," tvrdí domácí kouč.

Byl to právě reprezentant do jednadvaceti lety, který asistoval u jediné branky nedělního utkání. Vecheta ve 13. minutě krásnou přihrávkou vysunul do šance Koryčana, jenž prostřelil vyběhnutého Dostála.

„Hostům jsme v prvním poločase dovolili jedinou vážnější akci a hned jsme z toho dostali branku," smutnil Jelínek.

Jeho tým mohl okamžitě srovnat. Číž se zjevil sám před gólmanem Urbanem, který jej ale bravurním zákrokem vychytal. „Možná to byl zlomový okamžik celého střetnutí," míní kouč zlínské juniorky.

„Kdybychom dokázali hned odpovědět, hrálo by se nám jinak. Takto se zbytek utkání neslo ve znamení našeho dobývaní," říká Jelínek.

Blízko vyrovnání byl ještě v úvodní části Bobčík, mladý forvard ale mířil jen do tyče.

„Zlín v zápase prokázal svoji kvalitu, přesto jsme ho do mnoha nebezpečných situací nepustili. Spíš tam měl nějaké střely nebo závary, jinak to naše defenziva zvládla skvěle," uvedl Šuškavčević.

Hosté jinak směrem dopředu příliš nebezpeční nebyli. „V předfinální a finální fázi nám chyběl větší klid, což je škoda, protože druhý gól by to vyřešil," má jasno Šuškavčević.

Zlíňané po změně stran změnili rozestavení, ve druhé půli byli ještě více na míči a neustále se tlačili dopředu, soupeř ale dál pozorně bránil a odolával tlaku protivníka.

I když domácí několikrát obranný val Slovácka překonal, na vyrovnání nedosáhli. Tým z Uherského Hradiště několikrát podržel gólman Urban, střídající Hamalčík zase mířil ve výhodné pozici vedle.

„My jsme i ve druhé půli pokračovali v poctivém výkonu, defenziva fungovala na sto procent. Soupeř šel s přibývajícími minutami do rizika, na hrot vysunul i obránce. Kluci to ale odmakali a se všemi nákopy a standardními situacemi si poradili," dodal Šuškavčević.

Béčko Slovácka se po teprve druhé výhře v sezoně posunulo před Bohunice a Uherský Brod na šestnácté místo, juniorka Zlína je po dalším zaváhání třináctá.