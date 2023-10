Mančaft z Otrokovic šel do nedělního duelu bez nervů, zapsal tři vítězství v řadě. Proti vedoucímu celku soutěže měl možnost se přesvědčit, jak se od začátku sezony posunul. „Chtěli jsme si to s ním rozdat na férovku, byli jsme si vědomi kvality svého mužstva,“ představil bývalý útočník svoji vizi.

„Hráli jsme nahoře, domácím to dělalo problémy. Navíc jsme dostupovali jejich hráče, mladí na to nejsou zvyklí. Vyrovnali jsme se jím i fyzicky, neodpadli jsme. Po zisku míče jsme měli větší kvalitu, měli jsme ovšem potíže s dohráváním situací, stejně jako Baník,“ popsal Rojka dění na hřišti.

Zápas mohl vypadat úplně jinak, hosté si hned na úvod vypracovali solidní příležitost, kterou Sova nedokázal využít. Jen o kousek minul branku domácí svatyně.

Podívejte se: Zlínsko vyhrálo na Bazalech a připravilo Baníku první prohru!

Hosté se prosadili po půl hodině hry, kdy si jejich soupeř vsítil vlastní gól. Stalo se tak po standardní situaci. „Chystali jsme se na to, věřili jsme, že s tím můžou mít problémy, mladí hráči nejsou tak silní v osobních soubojích. Kašpec (David Kašpárek) to pak skvěle protečoval,“ vyzdvihl svého útočníka, který po rohu sehrál důležitou roli při vedoucí a nakonec rozhodující trefě.

Baník nejvíce hrozil mezi 50. a 55. minutou, kdy se dostal k sérii rohů. „Vyjma toho jsme ho do ničeho nepustili, v té chvíli jsme však de facto vykopávali míč z brankové čáry,“ oddechl si hlasitě Rojka.

Potvrzující branku mohl ke konci utkání vstřelit Kašpárek, 21letý útočník se však nakonec počtvrté v řadě neprosadil. I přesto hosté slavili cenné vítězství, dle sázkových kanceláří byli před úvodním výkopem jasným outsiderem! „Dotáhli jsme se na čelo,“ radoval se David Rojka, jehož mužstvo ztrácí na vedoucí Ostravu B jen tři body.

Teď si fotbalisté Zlínska můžou drbat hlavy za zpackané září, kdy čtyřikrát prohráli, jednou remizovali. Kdo ví, třeba by teď vévodili celé soutěži! „Proběhly změny, příchody, došel Tomáš Weber, který nám hodně pomáhá, hra se s ním zvedla,“ pochválil někdejšího prvoligového záložníka.

„Proti Baníku obrovské penzum práce odvedl Kašpárek, skutečně toho hodně odběhá, na šestce stejně tak Dano! Na stoperovi zahrál skvělý zápas Denis Dziuba, skvěle mu to sedlo,“ promluvil o nečekaném tahu ofenzivně laděného borce.

Zlínsko nechce usnout na vavřínech, do konce podzimu ho čekají už pouhé tři zápasy. Avšak dost složité! V sobotu doma hostí Zlín B, pak bude čelit Třinci a Hlučínu. „Se Zlínem to podle mě bude těžší než na Baníku, neměli jsme tam co ztratit. Soupeř navíc má zkušený kádr, není to klasické B-mužstvo s mladými kluky. Na menším hřišti to pro nás bude oříšek, lépe se nám hraje na velkém.“

„Kluci si v posledních kolech musí hrábnout, proti Třinci a Hlučínu se může stát cokoliv, jsou to extra kvalitní mančafty!“ dodal lodivod čtvrtého týmu MSFL.