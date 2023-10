Byli velmi blízko další výhře, nakonec musí brát i bod. Fotbalisté Zlína B v 10. kole MSFL remizovali na Vršavě s juniorkou Karviné 1:1. Hosté výsledek srovnali v nastaveném čase, kdy se po rohovém kopu prosadil dorážející Dominik Soukeník. Za domácí tým skóroval ve druhém poločase Libor Bobčík.

Fotbalisté Zlína B (žluté dresy) v 10. kole MSFL remizovali s juniorkou Karviné 1:1. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Trenér Jan Jelínek byl ze ztráty dvou bodů samozřejmě zklamaný, dělba bodů ale byla nakonec zasloužená. „Samozřejmě mě to štve. Závěr jsme měli uhrát jinak a daleko lépe, remíza je ale nakonec spravedlivá," uznal kouč mladých ševců.

„Karviná byla ve druhé půli lepší. Pomohla si i střídáním, její kvalita šla postupně nahoru. Soupeř nás v závěru zatlačil, hrozil hlavně ze standardek a po jedné z nich v závěru zaslouženě vyrovnal," přidává.

Hráče ale i po další domácí ztrátě chválil. „Kluci to poctivě odmakali, s jejich přístupem jsem byl spokojený. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, protože Karviná má velkou kvalitu, což se i potvrdilo. Soupeři jsme to znepříjemnili, v první půli jsme byli dokonce herně lepší," míní Jelínek.

Zlíňané v úvodní části nenechali soupeře hrát. Domácí protivníka vysoko a důrazně napadali, nenechali jej vydechnout. „Hosté byli hodně silní na míči, po individuální stránce i z hlediska organizace hry na tom byli dobře, neměli ale tolik klidu jako v jiných zápasech," uvedl Jelínek.

Ševci si v první půli vypracovali dvě zajímavé příležitosti. Zatímco Žáka vychytal hostující gólman Ojora, Ndiaye orazítkoval z úhlu tyč.

Vrba po remíze v Ďolíčku: Bod z Bohemky je zlatý. Vyhrávat musíme hlavně doma

I Karviná ale byla nebezpečná, hrozila však spíše střelami z dálky a také po centrech ze stran. „Nic zásadního jsme jí ale do přestávky nedovolili," říká Jelínek.

Druhý poločas už patřil spíše hostům ze Slezska. Karviné vyšlo lépe střídání, náhradníci její hru ještě pozvedli. Zato ševci s přibývajícími minutami ztráceli míče ve středu pole a spíše se bránili.

„Soupeř získával odražené balony, my bránili v hlubším bloku, ale hosty jsme drželi dál od brány. Do nějakého nebezpečného zakončení jsme je nepouštěli. Měli tam pouze jednu střelu, která šla těsně nad a také si vypracovali spoustu standardních situací," líčí domácí kouč.

Zlíňané až na jednu všechny dokázali ubránit, uskákat. Směrem dopředu už ale tolik nebezpeční nebyli. „Chodili jsme spíš do brejků," přiznává. Domácím scházeli středoví hráči, v záloze museli vypomoct útočníci Bobčík a Fojtů.

Ševci šli do vedení v 77. minutě, kdy Bobčík potáhl míč středem hřiště a povedenou ranou z hranice šestnáctky otevřel skóre.

Karviná reagovala až v nastaveném čase. Po rohu srovnal na konečných 1:1 Soukeník.

Béčko Zlína je po jedenácti odehraných zápasech v tabulce MSFL deváté. Další duel sehraje příští neděli v Uničově, kde se ve středu v rámci 3. kola MOL Cupu představí také ligový tým.

MSFL, 10. kolo -

FC ZLÍN B - MFK KARVINÁ B 1:1 (0:0)

Branky: 77. Bobčík – 90+1. Soukeník. Rozhodčí: T. Svoboda – Grečmal, Labaš (Ludvík). Žluté karty: Jura, Bobčík, Červinka, Žák - Mrózek, Kahuan Vinicius. Diváci: 95.

Zlín B: Bachůrek – Jura, Slovák, Bobčík (90. Hamalčík), Červinka (73. Polášek), Žák (46. Fojtů). Hartman, Švach, Slouk, Bužek (60. V. Mlýnek), Ndiaye (60. frolek). Trenér: Jelínek.