MSFL, vložené 34. kolo -

FC Viktoria Otrokovice – 1. FC Slovácko B 3:4 (1:4)

Branky: 11. Simr, 78. Suchý, 84. Vychodil – 9., 15. a 39. Kratochvíla, 21. Pak. Rozhodčí: Mojžíš - Marek, Tomanec (Peřina). Žluté karty: Vintr, Suchý – Aldin, Polášek. Diváci: 150.

Otrokovice: Semanko – Vintr (84. Fiala), Vychodil, Kiška, Pernatskyi, Přikryl, Suchý, Simr (68. Hretsaichuk), Berger (46. Blahuta), Dekleva, Chovan. Trenér: Zapalač.

Slovácko B: Velich – Bartoš, Vincour, Kočí, Porč – Pernica (90. Kabelka), Polášek, Aldin, Pak (77. Stropsa) – Kratochvíla (77. Šlechta), Koryčan (89. Yohanna). Trenér: Němčický.

„Zápas ale pro nás nebyl vůbec jednoduchý, byť jsme jej v první půli zvládli herně i výsledkově. Soupeř však hlavně v ofenzivě ukázal obrovskou kvalitu, byly to jiné Otrokovice než na podzim. My jsme ovšem byli v první půli produktivní, dali čtyři branky. Škoda, že jsme po změně stran nepřidali Aldinem pátý gól, abychom to měli o něco jednodušší, takto přišlo uspokojení. Ve druhém poločase jsme zdaleka nebyli tak aktivní a na konci se strachovali o těsný náskok,“ uvedl asistent trenéra Slovácka Darko Šuškavčevič.

Hosté rozhodli duel čtyřmi brankami v první půli. Viktorka to ale nezabalila, zápas v závěru góly Suchého a Vychodila pořádně zamotala. Béčko Slovácka ještě mělo co dělat, aby náskok udrželo.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Slovácko v prvním hrálo perfektně, z každého útoku bylo nebezpečné, mělo výborné zakončení,“ oceňuje domácí kouč Petr Zapalač.

„My jsme si taky vypracovali šance, které mohly skončit gólem. Tahali jsme však za kratší konec. Pár hráčů nepodalo dobrý výkon,“ přidal.

Otrokovicím pomohlo až přeskupení řad po změně stran, příchod uzdraveného středopolaře Blahuty. „Předvedl výborný výkon, hru oživil,“ chválil Zapalač odchovance Baníku.

Hrdinou byl ale hostující forvard David Kratochvíla. Mladý útočník zaznamenal už třináct branek, většinu z nich dal na jaře.

„Jemu to tam teďka padá. Vrací se mu práce v tréninku i v zápase. Nechci říkat, že by zbytek mužstva nepracoval dobře, ale David chce dát gól, umí si najít prostor v šestnáctce,“ chválí Šuškavčevič kanonýra.

Přerovský odchovanec se poprvé prosadil v 9. minutě, kdy otevřel skóre. Následně sice Simr srovnal, ale Kratochvíla rychle vrátil hostům z Uherského Hradiště vedení, aby před přestávkou zkompletoval svůj hattrick. Ještě předtím se trefil Pak.

Další příležitosti velice dobře hrající hosté nevyužili.

Broďané nezachytili nástup do druhé půle, doma podlehli juniorce Baníku

Pátý gól měl na kopačce hlavně Aldin, který ale v jasné šanci selhal. „Slovácko mělo na začátku druhého poločasu vyloženou šanci, kterou neproměnilo, za stavu 1:5 by bylo úplně po zápase,“ ví dobře Zapalač.

Otrokovice ovšem složitou chvíli přečkaly a vrátily se zpátky do zápasu. V 78. minutě snížil ex-slovácký zadák Suchý, následně se prosadil ještě Vychodil a drama bylo na světě.

„My jsme pak přepnuli na jiný stupeň, kluci začali šlapat, byli důrazní. Jsem s nimi spokojený. Musíme se ale takových dvou rozdílných poločasů vyvarovat, sráží nás to dolů,“ dodal Zapalač.

Zatímco Viktorka má o víkendu volno, béčko Slovácka se v Kunovicích utká v neděli dopoledne se Znojmem.