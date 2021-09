„Zápas zlomil druhý gól,“ vín dobře také kouč Slovácka B Pavel Němčický. Byť sám penaltu nařízenou po kontaktu hostujícího stopera Markoviče s domácím útočníkem Šašinkou neviděl, sudí Drozdy ukázal bílý puntík. Aldin přesnou trefou favorita definitivně uklidnil, snaživé Otrokovice naopak poslal na kolena.

„První poločas byl z naší strany nervózní. Dokud soupeř cítil šanci, snažil se. Byl houževnatý, bojoval. Nám ve hře chyběl pohyb, lehkost. Pomohl nám gól do šatny, definitivně nás ale uklidnila až druhá branka. Po ní už to byla exhibice,“ říká Němčický.

Poražení odjížděli domů zklamaní. „Bylo to vyrovnané utkání, která rozhodla jedna naše chyba. Po penaltě se to zvrhlo a v šedesáté minutě byl konec zápasu,“ stručně, zato výstižně shrnul duel asistent trenéra Viktorie Matěj Řezáč.

Hosté ze Zlínska, kteří dohrávali bez správně vyloučeného Kišky, cítili po souboji s krajským rivalem křivdu. Podle nich se o pokutový kop v žádném případě nejednalo.

„Určitě nebyla. Někdo mu šlápne na patu a on vyskočí koleny skoro k bradě,“ zlobil se Řezáč. „Dobře vím, že je to tvrzení proti tvrzení. Sám jsem ale fotbal hrával, takže vím, jak to je,“ přidal naštvaně.

Přitom do klíčové chvíle v 63. minutě se hosté drželi, krajského rivala trápili a do mnoha šancí jej nepouštěli. „Od nás tomu scházela jen koncovka. Slovácko jsme pustili do jedné šance, my jsme měli dvě stejné příležitosti, ale nedali jsme. V posledních kolech nejsme efektivní,“ mrzí Řezáče.

Viktorka v úvodní části zahrozila Zapalačem a Oulehlou, ale do vedení šli krátce před poločasem domácí, když gólmana Semanka propálil Aldin.

Otrokovice i po změně stran poctivě bránily a tlačily se do zakončení. Na střílený centr kapitána Jasenského ale Kiška těsně nedosáhl.

Pak přišel penaltový zákrok a druhý gól Aldina, jenž vzápětí připravil třetí branku pro Šašinku.

Ránu mládežnického reprezentanta stačil Semanko vyrazit pouze k Šašinkovi a odchovanec Ostravy pohotově uklidil balon do stě.

Viktorka závěr nezvládla. Za kritiku rozhodčího byl po druhé žluté kartě vyloučen Kiška, v deseti už hosté neměli nárok. V závěr měl sice šanci Fiala, ale zblízka nedostal míč do sítě.

Slovácko ve zbytku utkání v klidu kontrolovalo hru, na trávníku dominovalo.

„Výhra 4:0 je vzpruha do další práce. Hrajeme už ale v sobotu, takže není moc času slavit. Každé vítězství se však počítá,“ ví dobře Němčický, který měl uprostřed týdnu k dispozici i posily z ligového áčka.

Kromě Tomiče navlékli dres juniorky i Šimko, Kalabiška či Šašinka. Kamarádům z tribuny fandili i další členové prvoligového týmu, v hledišti seděli šéfové klubu Pojezný, Kolář či Šumulikoski, ale i trenéři Svědík s Muchou, Palinkem a Přibylem.

„To je úděl béček. Kluci sem nejdou za trest, ale aby měli herní vytíženost a byli platní pro áčko. Musí to tak chápat. Třetiligový zápas je pro ně lepší než trénink,“ míní Němčický. „Jsem rád, že nám zase pomohli a že jsme zvítězili,“ dodal závěrem.

Béčko Slovácka nyní jede v sobotu do Blanska. Otrokovice hrají v neděli dopoledne v Uničově.

MSFL, vložené 17. kolo -

1. FC Slovácko B – FC Viktoria Otrokovice 4:0 (1:0)

Branky: 40. a 64. z penalty Aldin, 68. Šašinka, 81. Bartoš

Rozhodčí: Drozdy - Tomanec, Mankovecký (Bábíček)

Žluté karty: Kiška, Oulehla (oba Otrokovice)

Červená karta: Kiška (Otrokovice)

Diváci: 79

Slovácko B: Borek – Tomič (61. Bartoš), Vincour (78. Kočí), Šimko, Merdovič – Pernica, Kudela (78. Stojmenov), Polášek, Kalabiška (64. Juroška) – Šašinka, Aldin. Trenér: Němčický.

Otrokovice: Semanko – F. Přikryl, Markovič, Suchý, Oulehla (78. Fiala) - Kiška, Jasenský (78. Minář), Bahounek (71. Vychodil), Pančochář, Vašulka – Zapalač. Trenér: Matějka.