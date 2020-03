„Pro nás je to samozřejmě důležitá výhra. Bylo to bojovné, přesto kvalitní utkání. Zápas měl úroveň, nasazení. Bylo vidět, že jde o hodně,“ prohlásil domácí trenér Pavel Němčický.

Klíčová chvíle přišla dvacet minut před koncem. Ševci sice ubránili rohový kop, k míči se ale dostal krajní bek Olšanský, který ho posadil na hlavu nepokrytého Vechety a sedmnáctiletý talent překonal bezmocného gólmana Šišku.

„S přibývajícími minutami bylo jasné, že kdo dá gól, vyhraje. Jsme rádi, že se štěstí přiklonilo k nám,“ uvedl Němčický.

Trenér Slovácka B oprávněně chválil i jediného střelce sobotního dopoledního utkání. „Filip je mladý kluk, když šance nedává, trápí se. Proto jsem rád, že dal gól hned v prvním jarním zápase. Pro sebevědomí i jeho růst to je to nejlepší. Věřím, že mu branka pomůže do další práce,“ myslí si Němčický.

Oba týmy vyrukovaly do derby s posilami z ligového týmu. Za domácí nastoupili Vincour, Mareček, Dvořák nebo právě Vecheta, béčku Zlína zase vypomohli Ngimbi, Bačo, Hellebrand, Martínez či Chwaszcz.

Ani to ale hostům z Baťova města k bodům nestačilo.

„Je to škoda. Porážka mě mrzí. Bylo to oboustranně bojovné a vyrovnané utkání. V prvním poločase jsme byli zbytečně nervózní, i tak jsme si ale vypracovali dvě velké šance. Bohužel po přestávce jsme nepokryli útočníka po odvrácené standardní situaci. Ještě se musím podívat, kdo udělal chybu. V závěru jsme mohli výsledek srovnat, branku jsme ale ani přes nadějné situaci nedali,“ štve zlínského kouče Jana Jelínka.

Ševci byli v první půli o něco nebezpečnější, útočník Chwaszcz ale proti brankáři Nemravovi ani jednou neuspěl. Poprvé navrátilec z Uherského Brodu hlavičkoval po centru Štěpánka, podruhé šel na gólmana sám, ale Nemrava mu včasným vyběhnutím zmenšil úhel a dobře zasáhl.

Slovácko odpovědělo dvěma hlavičkami mladíka Vechety. Jinak se ale hrálo hlavně mezi šestnáctkami.

I po změně stran to byl spíše boj, který rozhodla trefa Vechety. Hosté mohli skóre srovnat, ale Španěl Martínez po individuální akci zakončoval těsně nad.

Fotbalisté Fastavu se v závěru snažili o vyrovnání, domácí ale výborně bránili. V závěru mohl derby definitivně rozhodnout střídající Janík, ale po kličce gólmanovi Šiškovi prázdnou zlínskou branku netrefil.

To však celku z Uherského Hradišti vůbec nevadilo. Krajského rivala pokořil 1:0 a oplatil mu těsnou porážku z konce podzimu. Oba mančafty ovšem i nadále zůstávají mezi sestupem ohroženými týmy.

Fortuna MSFL, 32. kolo

1. FC Slovácko B – FC Fastav Zlín B 1:0 (0:0)

Branka: 68. Filip Vecheta

Rozhodčí: Líkař – Vejtasa, Marek (Piňas)

Žluté karty: Srubek, Janík – Bačo

Diváci: 75

Slovácko B: Nemrava – Řihák (46. Baran), Srubek, Vincour, Olšanský - Pernica, Mareček, Dvořák (62. Polášek), Pek (87. Řehola), Tomaštík - Vecheta (89. Janík). Trenér: Němčický.

Zlín B: Šiška – Pafka, Ngimbi, Bačo, Štěpánek - V. Mlýnek (73. M. Mlýnek), Hellebrand (73. Venený), Sklenář, Martinez, Gettler (81. Zahradník) – Chwaszcz. Trenér: Jelínek.