Obrat béčka Zlína v třaskavé bitvě, kterou na Zelničkách sledovalo 460 diváků, brankami zařídili Matyáš Hartman s Radimem Hamalčíkem.

„Pro nás je to strašně cenná výhra,“ říká kouč Zlína B David Hubáček.

Jeho mladý tým se pořádně nadřel. Strání sice po postupu do třetí ligy ještě nebodovalo, hlavně v domácím prostředí je ale velice nepříjemné, silné, což prokázalo i proti krajskému rivalovi.

„My jsme rádi, že jsme soupeře chytli takto brzy. Podle mě se bude Strání zlepšovat. Dušan Tesařík je dobrý trenér,“ uvedl Hubáček.

Ševci dorazili ke slovenským hranicím s Ndiayem a s mladíky, kteří jsou na soupisce áčka.

První půle vyzněla lépe pro domácí, kteří šli v 18. minutě po přesné hlavičce Hruboše do vedení. Asistoval mu stoper Dekleva, který dlouhým autem našel neobsazeného spoluhráče a gólman Bachůrek neměl šanci reagovat.

„Každý ví, že Strání je v tomto silné, my taky. Tohle je ale tak specifická standardka, na kterou se těžko připravuje,“ upozorňuje Hubáček. „My jsme navíc neměli dneska v sestavě tolik vysokých hráčů. Ve zbytku utkání jsme si s tím ale poradili dobře,“ přidává spokojeně.

Zlíňané odpověděli ještě před přestávkou. Centr Ovesného přizvedl krajní bek Nomilner a po pohotové dorážce Hartmana bylo srovnáno.

Ve druhé půli se ze hřiště vytratil fotbal, ubylo pohledných akcí, střel. Vzruch přinesly hlavně souboje, tvrdé střety a fauly. Utkání bylo rozkouskované, šancí za stavu 1:1 až tolik nebylo.

Rozhodující okamžik přišel v 63. minutě, kdy Polášek přiťukl balon Hamalčíkovi a ten za pomoci břevna propálil brankáře Nemravu.

Strání po druhém inkasovaném gólu otevřelo hru, hnalo se za vyrovnáním. Pozorní hosté ale většinu míčů posbírali, odvrátili. Šance tak po brejcích měli hlavně Zlíňané.

Ndiaye pálil nejprve mimo, další ránu senegalského útočníka vyrazil Nemrava. Neprosadil se ani dorážející Hartman.

V závěru po brejku střílel vedle střídající Holík, ještě před ním to z vlastní poloviny zkoušel Ndiaye, branku soupeře ale netrefil.

„Byl to boj, ale v závěru jsme klidně mohli hrát fotbal. Bohužel jsme se báli a vzniklo z toho toto,“ posteskl si Hubáček. „Přitom prostoru na fotbal tam bylo dost,“ míní.

Obránce Zlína B Matyáš Hartman po utkání ve Strání

Obránce Zlína B Matyáš Hartman po utkání ve Strání | Video: Libor Kopl

„Škoda, že jsme v posledních třiceti minutách nevyřešili nějaké věci. Pokud bychom vpředu měli větší kvalitu nebo jsme akce dohráli jiným způsobem a přidali třetí gól, bylo by po zápase daleko dřív. Takto domácí pořád cítili šanci a bylo to nervózní a napínavé až do konce,“ přidává.

Domácí bojovali, dopředu je hnali fanoušci. Mladší ševci ale všechno ustáli a výhru 2:1 už nepustili.

„Strání je soubojový tým. Domácí to po změně stran zjednodušili, ale poradili jsme si s tím. Kluky chválím za to, jak to odbouchali, ale mohli jsme to dohrát ve větším klidu. Bohužel jsme museli bojovat až do konce,“ uvedl Hubáček.

Závěr vyhroceného utkání Strání - Zlín B (1:2) | Video: Libor Kopl

I když místo bylo utkání dost vyostřené a hlavně na tribuně to místy vřelo, klubová legenda ševců si duel užila.

„Atmosféra byla fajn. Já mám podobné zápasy rád,“ přiznal s úsměvem. „Samozřejmě byly tam i věci, které třeba k fotbalu až tolik nepatří, mě ale mrzí hlavně zranění Máry Švachy. Uvidíme, co s ním bude. Přeji mu, ať je brzy fit. Chytřejší ale budeme až po vyšetření, za pár dnů,“ ví dobře.

Mladý středopolař si v úvodu druhé půle nezaviněně pochroumal koleno a musel střídat. Zbytek duelu strávil v leže vedle střídačky.

Naše juniorka další zápas sehraje příští neděli na Vršavě proti Kroměříži, kterou vede náš bývalý hráč i trenér Roman Dobeš.