Žádný Čech, pouze borci ze zahraničí. Třetiligové Znojmo, které vlastní Youssef Abdellaoui, podnikatel s kanadským pasem, vstupuje do nové sezony bez jediného domácího hráče. Na soupisce má Chorvata, Portugalce, Srba, Brazilce, Maročana, Itala či Venezuelana.

„Je to jejich cesta. Každý ať si dělá, co chce. Když tomu zahraniční investor věří a na českém trhu se neorientuje, proč ne. Pro nás je to určitě zpestření. Jsem zvědavý, jak si povedou,“ zůstává v klidu trenér Zlína B Jan Jelínek.

Zatímco v jiných zemích mají soutěže omezený počet startujících cizinců, v České republice můžou hráči z Evropské unie hrát bez omezení, z dalších zemí pak může startovat až pět fotbalistů.

„Když to pravidla umožňují, nemáme s tím žádný problém. Vnímám to tak, že naberou hráče, které později chtějí prodat. Třeba Vyškov to má hodně podobné,“ upozorňuje uherskobrodský kouč Zdeněk Šebesta.

Znojemská cesta se naopak nepozdává asistentu trenéra rezervy Slovácka Darku Šuškavčevičovi, jehož svěřenci zahájí v neděli nový ročník MSFL právě na hřišti Znojma. „Za mě to není ideální. Znojmu bohužel poslední roky schází nějaká koncepce. Je smutné, když místní klub, který má nějakou historii, tradici, sází jenom na zahraniční hráče, ale je to jeho věc,“ podotkl.

Souboje se Znojmem budou v každém případě pro třetiligové celky zajímavou zkušeností. „Pro naše kluky bude zajímavé nastoupit proti africkým či jiným zahraničním hráčům. Je to pro ně úplně něco jiného,“ míní Šebesta.

A jak budou probíhat zápasy z hlediska komunikace s rozhodčími?

„Nezaznamenal jsem, že by rozhodčí neuměli anglicky. Fotbalový jazyk není úplně složitý. Rozhodčí si s tím poradí. Navíc pokud chtějí zahraniční fotbalisté hrát fotbal u nás, tak by měly mít základy češtiny,“ míní Jelínek.

Svého kolegu podpořil i Černohorec Šuškavčevič, který v české nejvyšší soutěži nastupoval za Slavii Praha, Slovácko či Sigmu Olomouc.

„Když jsem přicházel do Česka, musel jsem se naučit domácí jazyk, což by měla být taková povinnost pro každého zahraničního hráče, když jde do jiného státu. Cizinec by měl respektovat zdejší podmínky,“ má jasno.

S ním souhlasí i Šebesta. „Spíš si myslím, že by se měli přizpůsobit zahraniční hráči. Sám jsem v minulosti vedl ve Strání dva africké hráče, které jsme nutili učit se česky,“ říká.

O komunikaci na hřišti ale strach nemá. „Z hlediska rozhodčích žádné problémy nevnímám,“ říká.

„Někteří starší sudí to moc neřeší, mladší třeba anglicky mluví. Viděl jsem pohárové utkání Znojma se Starou Říší, byť se tam mluvilo anglicky nebo portugalsky, proběhlo to celkem v klidu,“ pronesl Šuškavčevič.

Také podle trenéra Uherského Brodu rozhodčí se zahraničními fotbalisty žádné problémy mít nebudou. „Oni nic nevysvětlují, ukážou na bílý puntík a odpískají penaltu. Pravidla jsou přece po celém světě stejná,“ dodává s úsměvem.