„Už jsem moc nepočítal s tím, že bych hrál fotbal na takhle vysoké úrovni. Ale cítil jsem, že potřebuji změnu, vyčistit si hlavu od trénování. Když jsem dostal nabídku, trošku mě to překvapilo. Nevěděl jsem, jestli na vyšší třídu vůbec mám. Po pár trénincích a dvou zápasech jsem ale zjistil, že nemám žádné problémy a stíhám. Vidina třetí ligy, kterou jsem hrál předtím, mě zlákala,“ přiznává pětadvacetiletý zadák.

Jelikož MSFL dobře zná nejenom ze svého dřívějšího působení ve Zlíně, ale i ze zápasů, které občas coby divák zhlédl, strach z přechodu z krajského přeboru o dvě třídy výš nemá.

„Samozřejmě je to vyšší a náročnější soutěž. Nebude to až tolik o fotbale jako v přeboru, naopak to bude silovější a běhavější. Zápasy ve třetí lize kladou větší nároky na fyzickou kondici. Souboje mi ale jako obránci až tolik nevadí. Věřím, že si rychle zvyknu. Měl bych to zvládnout,“ věří.

V přípravných duelech proti Brumovu, Vsetínu ani Slovácku B výraznější problémy neměl. Ve zkouškách obstál, i proto o něj trenér Onda stojí.

Počítá s ním do stoperské dvojice, nastupovat by měl po boku Vrágy. Na stejném postu hrál i v Luhačovicích, takže dobře ví, co po něm trenér bude chtít. „Kdybych nestíhal nebo toho na mě bylo moc, poznal bych to. Jsem soudný,“ říká.

Jediným zádrhelem může být časová kolize. Pavlíček ve Fastavu trénuje starší žáky, takže je možné, že nějaký zápas kvůli shodnému termínu vynechá.

„To byla vlastně jediná moje podmínka. V Brodě jsem říkal, že jim velice rád pomůžu, ale moje priorita je trénování zlínské čtrnáctky. Pokud se budou nějaké zápasy křížit, přednost mají kluci. Ale myslím, že se to dá zvládnout, v Luhačovicích jsem to měl stejně a taky jsem stíhal,“ líčí.

Problémem nebude ani červencová dovolená. Zatímco Broďané před startem MSFL doháněli tréninkový a herní výpadek, když v domácích podmínkách po středečním zápase s divizními Všechovicemi absolvovali čtyřdenní soustředění, nová posila si užívala sluníčka v Řecku.

„Bohužel jsem s přestupem nepočítal a dopředu si zamluvil i zaplatil dovolenou. Zrušit jsem to nemohl, protože by mi nikdo nevrátil peníze, takže jsem jel. Ale asi třetinu kluků znám, navíc se fyzicky udržuji i na dovolené, takže připravený budu dobře,“ věří.

Výhodou je, že se dobře zná nejen s většinou spoluhráčů, z nichž několik prošlo i Vršavou, ale s trenérem Ondou, který také dříve působil u mládeže Fastavu.

„Sice mě nikdy netrénoval, protože měl na starosti vyšší kategorii, ale denně jsme se potkávali. Určitě mě viděl hrávat,“ míní.

Soutěžní premiéru si Pavlíček stejně jako třeba Venený odbyde příští pátek proti diviznímu Bzenci. Právě se soupeřem z Hodonínska se fotbalisté Uherského Brodu utkají v rámci předkola MOL Cupu.

Do sezony pak vstoupí domácím duelem proti Slovácku B. „Moc dopředu jsem se zatím nedíval. Vím jenom s kým hrajeme první dvě kola, to mi stačí,“ dodává závěrem.