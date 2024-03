Měli co napravovat. První duel jara jim herně ani výsledkově nevyšel, proti Startu Brno překvapivě prohráli . Ve druhém utkání ideálně chtěli vyhrát! „Vstup do zápasu a konec poločasu jsme měli dobrý,“ pousmál se Rojka k prvnímu dějství.

„Vytvořili si nějaké náznaky, hlavičku Velka (Jovanovič) vykopli z čáry, Weber dokonce nastřelil břevno. Z naší hry jsme ale vypadli, vázla nám kombinace a souhra ve středu hřiště. Frýdek si v prvním poločase vypracoval více šancí, které jsme přežili. Bylo extrémně důležité, že jsme neinkasovali,“ glosoval potěšeně 42letý kouč, jehož mančaft právě se Startem prohrál brankou z konce úvodního dějství.

Zlínsko ztratilo všechny body. Zápas nám protekl mezi prsty, štve Rojku

Bývalý kouč Přerova o přestávce k personálním změnám nesáhl, ke svým svěřencům přesto měl proslov. Očividně padl na ornou půdu, jeho mužstvo bylo v úvodní polovině druhé půle jako vyměněné. Hlavně se poprvé v jarní části sezony dočkalo gólů.

„Kluci si to vzali k srdci, semkli se a úvod byl fantastický. Předvedli jsme dvě krásné gólové akce, těchto 25 minut nám opravdu vyšlo. Hru jsme kontrolovali. Pak se to vyrovnávalo, dali jsme si vlastňák, což se stane. Inkasovali jsme ještě jednou, bylo to však z jasného ofsajdu,“ oddechl si Rojka.

„Každopádně jsme to odmakali, konec jsme uskákali. Webris (Tomáš Weber) měl ještě možnost, nevyřešil to ovšemdobře. Vítězství si ceníme!“

Zlínsko dosáhlo na tři body nejen díky dvěma vstřeleným gólům, ale také nečekanému taktickému tahu Davida Rojky.

Hlavní kouč Zlínska: Chceme být úspěšní, vyhrát MSFL. Mluví o posile ze II. ligy

„Snad poprvé v kariéře jsem hrál střední blok. Chtěl jsem, ať si kluci zvyknou, dostanou se do zápasu a vše si sedne. Jinak se vždy snažím hrát aktivně a napadat,“ připomněl svoji trenérskou filozofii.

Situace na vrchu tabulky se po dvou kolech znovu srovnala. Týmy Karviné B, Ostravy B i Zlínsko na začátku jara shodně jednou vyhrály a jednou prohrály.

„Dotáhli jsme se na čelo, pro psychiku je to důležité. Máme tu nové hráče, může jim to pomoci,“ věří Rojka, jehož svěřenci jen třetinu soutěže odehráli v Otrokovicích.

„Je to další faktor. Máme za sebou 19 zápasů a doma jsme hráli jen 8 utkání a z toho dvě v Lutíně. Dělá to strašně moc.“

Ambiciózní kouč věří, že výkony jeho mančaftu už půjdou nahoru. Že si mužstvo začne více sedat.

Loni divize, teď Baník Ostrava! Kašpárek o trenéru Rojkovi, nabídkách i odchodu

„De facto máme nový mančaft, chvíli bude trvat, než se dostaneme do fazony. Někteří kluci navíc třetí ligu ještě nehráli. Složitější je to i s přechodem z umělky,“ jmenuje některé důvody, proč se Zlínsko rozjíždí trochu pomaleji.

Kromě odchodu opor hned zkraje jara řeší, jak poskládat mančaft. Musí totiž řešit nepříjemné absence.

„Ondra Vintr má problémy se svalem, natažený sval má i Martin Pecuch. Robo Russmanna trápí pohmožděný nárt. Dlouhodobější to bude u Petra Mirvalda, který má poškozené vazy v kotníku, chybět bude minimálně měsíc,“ přiblížil Rojka, jehož mančaft by příští týden mohl posílit jeden hráč ze Sigmy Olomouc. Konkrétnější ale zatím nebyl.

Proti Frýdku-Místku měl radost z Lukáše Vychodila.

„Občas jsem k němu kritický. Teď mi to vrátil, vstřelil krásný gól a měl asistenci. Jsem za něj rád. Rozhodl zápas,“ smekl David Rojka před 26letým borcem.