„Pro diváky to byl bezesporu zajímavý a divoký zápas se spoustou šancí a branek. V prvním poločase to na těžkém terénu místy klouzalo, ale poradili jsme si s tím dobře. Bohunice byly nepříjemný a produktivní soupeř, měly svoji kvalitu. Jsem ale rád, že kluci i když několikrát prohrávali, ukázali svoji sílu, kondičně to zvládli a utkání dotáhli do vítězného konce,“ zhodnotil sobotní duel kouč zlínské juniorky Jan Jelínek.