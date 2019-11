„Ve finále zaplaťpánbůh za to, co máme. Mohli jsme je i prohrát, mít 16 bodů a být v sestupovém pásmu. Tohle je dobrá pozice,“ cení si asistent trenéra Dan Matuška 12. místa a zisku 22 bodů.

I proto poradce hlavního trenéra Michala Hubníka podzimní část za vyložený propadák nepovažuje. „Vždycky to ale může být lepší. Začátek i závěr byl dobrý, tam jsme zvládli těžké zápasy a bodovali. Jenže střed podzimu od šestého do patnáctého kola byl propadák. Ztráceli jsme i zápasy, které jsme mohli a měli zvládnout,“ vybavil si Matuška fázi, ve které Viktoria vyhrála jen dva zápasy a posbírala jen sedm bodů.

Bývalý trenér Sigmy Olomouce, Hodonína, Dukly Praha, Slušovic, Přerova, Jihlavy, Třebíče, 1. HFK Olomouc, nebo reprezentačního týmu Dubaje do 20 let příliš pozitiv prý nejen na výsledcích a výkonech svého týmu, ale celkově ve třetí nejvyšší soutěži nevidí.

„Vadí mi, že nejsou ustálené kádry, hráči se neustále přemisťují, než se tým dá do kupy, zjistíte, že máte pět zápasů pryč. Získali jsme spoustu šikovných kluků, nechci to na ně svádět, že porážky zavinili, ale bohužel jsme s nimi hráli dobrý fotbal, ale bez bodového výsledku,“ připomněl Matuška fázi, kdy fotbalová kvalita nedokázala vykazovat bodový zisk a postupně se propadala v letargii.

I proto si během podzimu trenér několikrát postěžoval, že mu schází bojovnost a nasazení. „Až když jsme se vrátili k původní sestavě s Bahounkem a Novákem, začali jsme bodovat. Protože oni do toho dali trochu vůle,“ poznamenal odchovanec Lázní Bohdaneč.

„Nyní je pro mě otázka, zda je vůbec k něčemu brát hráče na hostování. Kvalitou jsou dobří, ale body jsme s nimi neudělali,“ vyjmenoval Matuška například hráče Václava Mozola Martina Vybírala, či Jana Minxe. „Také v případě Mináře chvíli trvalo, než se zapracoval. Je lepší mít vždycky místní, domácí hráče. Myslím tím nejen z Otrokovic, ale z širšího okolí Zlína i Uherského Hradiště. Dojíždějící někdy pomůžou, ale nám nepomohli,“ mrzí Matušku.

I proto se všichni hráči vrátí do svých mateřských klubů. Z šestnáctičlenného kádru by mělo zahájit zimní přípravu deset hráčů. Kromě obou brankářů Semenka a Hrnčiříka také Vavřík, Přikryl, Malý, Vašulka, Fiala, Novák, Jasenský, Bahounek, Mlýnek a možná Dekleva. „Pokud některého z nich někdo nepřetáhne za větší peníze a neuteče. Tomu dnes nejde zabránit, ale předpokládám, že tyhle kluky se podaří udržet,“ doufá Matuška.

Doplnění týmu poté bude Viktoria již tradičně řešit příchody hráčů, které vyřadí prvoligové kluby ze svého širšího kádru a pošlou na hostování. „Tohle už není na můj starý mozek, ten to nebere,“ pousmál se vitální sedmdesátník, který měl kdysi za kolegy například legendární trenéry Máčalu či Brücknera.

„Vždycky jsem měl devatenáct hráčů. Třeba jsem dva vyhodil, ale přišli dva jiní. Ale nikdy jsem nezačal zimní přípravu s deseti, jedenácti hráči. To jsou věci, kterým nerozumím. Bohužel fotbal k tomu směřuje, řeší to každý klub. Je to otázka, jak si to každý šikovně poskládá volnými hráči z ligových klubů a udělá z nich mužstvo,“ popisuje Matuška, který by měl společně s Michalem Hubníkem u týmu pokračovat.

„Mluvil jsem s panem Ševčíkem a říkal, že on nebude nic řešit vyhazovem. Možnost pokračovat je a já bych měl zájem. Už jen sem tam poradím. Tréninků moc neudělám, ale zkušenosti mám, takže rád pomůžu,“ pousmál se Matuška, který se ve svém věku už za žádnými ambicemi nehoní.

„V sedmdesáti jste rád mezi mladými. Oni vám řeknou spoustu blbostí, bavím se mezi nimi a zároveň pracuju. Ale rozhodně vám neřeknu, že teď půjdu do Dubaje. Tam jsem byl. Ale už nechci být hlavní trenér, sám bych to nedal a ani bych nechtěl. Jen sem tam udělám trénink,“ dodal bývalý záložník, či obránce Pardubic a Sigmy Olomouc.