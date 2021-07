O poločase středečního duelu proti Šumperku svým svěřencům nedal oddechnout ani za stavu 5:0. Během přestávky hráče Viktorie dirigoval, usměrňoval, nenechal je polevit. Důslednost se vyplatila, domácí přidali další tři branky. „Radši bych sehrál těžké zápasy, které vás před mistráky prověří – máme za sebou výsledky 5:0, 8:0, což je v rámci přípravy špatně. Vzhledem k nalosování soutěží se však složitě shání kvalitní týmy do přípravy,“ posteskne si náročný kouč.

„Druhá liga začíná dříve než třetí, ve které je podstatně více týmů. Všechna mužstva navíc hrají pohár, my jsme rovnou nasazeni do prvního kola,“ připomíná Matějka úvodní střetnutí v Mol Cupu, které odehrají na hřišti lepšího z dvojice Bzenec – Uherský Brod.

První pohárové utkání Otrokovicím začíná až ve středu 11. srpna. Už nyní však dobře ví, že hodlají dojít co nejdále. „I když jdu na přípravné utkání, tak ho chci vyhrát, mám to v povaze. Když prohrajeme, jsem z toho špatný, rozebírám si to v hlavě. Určitě budeme chtít ten zápas vyhrát, nebude to pro nás žádná rezervní soutěž.“

Viktorie během dosavadní přípravy většinou nastupovala proti týmům z divize, ve které Matějka dříve taky trénoval. Soutěže tak může dobře porovnat. „Každá soutěž nahoru přináší kvalitativní rozdíl. Nicméně i mužstva z divize nás potrápila – s Bzencem jsme hráli 3:3, s Hodonínem jsme tak tak remizovali. Divizní týmy mají svoji kvalitu,“ nepochybuje.

Otrokovicím začíná soutěž MSFL příští víkend, kdy sehrají utkání s Hlučínem. Do zápasu by mohly naskočit už nové posily. „Kádr je uzavřený. Posily se ještě dotahují na administrativní bázi, s hráči a mateřskými kluby jsme však domluveni,“ uvádí Matějka.

V klubu nově bude působit kvarteto Michal Suchý, Petr Zapalač, Jirka Oulehla a Martin Zedníček. Z 25členného kádru na začátku přípravy odešlo 6 hráčů, včetně Jakuba Červenky, který na podzim bude působit v divizi.