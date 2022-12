„Chceme hrát tak, abychom se nedívali za sebe, ale nahoru. Samozřejmě hlavním cílem zůstává záchrana, ale nechci říkat, že nám stačí být čtrnáctý, když můžeme být třeba osmí,“ říká v rozhovoru pro Deník pětatřicetiletý kouč.

Náročnou podzimní část si zpříjemnil hraním za Hvozdnou, kde v osmi duelech okresního přeboru Zlínska nasázel pět branek.

S podzimem jste spokojený?

Vzhledem k velké letní obměně kádru a jiném herním stylu mužstva můžeme být s podzimem spokojení, deváté místo bereme. Soutěž je vyrovnaná, tabulka to i zkresluje. Tak, jak na šestý Uničov ztrácíme jenom tři body, stejně nás dělí od čtrnáctého Zlína B. Zápasy byly lepší i horší, ale kluci si ověřili, že pokud budou takto pracovat i dál, výsledek může být ještě lepší. Máme mladý tým, který sbírá zkušenosti, potřebuje hrát těžké zápasy. Potenciál v mužstvu je velký. Jenom je potřeba jej udržet pohromadě, aby se mohl i nadále zlepšovat a posouvat.

Kteří z hráčů vás potěšili, překvapili?

Nikdo není víc než tým, takže výsledky jsou vždycky zásluha celého mančaftu. Mužstvo se skládá ze střípků, jednotlivých hráčů, kteří dohromady tvoří nějaký celek. Za píli, snahu a přístup si pochvalu zaslouží všichni, ale pokud bych měl někoho vyzdvihnout, tak mě napadá Mira Leskovjan, který třetí ligu hraje první půlrok. Mario Michalec zase vyšel teprve z dorostu a zhostil se toho velice dobře. Právě tito dva hráči mě nyní napadají, ale nechci někoho opomenout. I ostatní kluci odvedli kus práce.

Budete do týmu v zimě sahat? Řešíte posílení, odchody?

O žádných odchodech nevím. Tím, že byla velká obměna kádru v létě a máme nějaký bodový základ, chceme tým jenom nějak kosmeticky upravit. Hráče chceme přivést do každé řady, ale nechceme pouze kusy, jako spíše hledáme kvalitní hráče, kteří přesně zapadnou do naší koncepce. Pro nás je důležité, aby hráli místní kluci nebo ti, kteří se chtějí posouvat a ví, proč chodí na tréninky. Kostra mužstva ale zůstane stejná.

Vnímáte, že jste většinu bodů získali v domácím prostředí?

S domácí bilancí můžeme být určitě spokojení. Chceme vyhrávat před vlastními fanoušky. Proto na naše zápasy chodí. Proto je příjemnější vyhrát doma než venku, kde ty výsledky ale byly žalostné. Na soupeřových hřištích se musíme na jaře o hodně zlepšit. Pokud bychom pravidelně vozili body z venku, postavení v tabulce může být ještě lepší.

Je problém, že na jaře hrajete doma se soupeři z popředí tabulky a naopak k ohroženým týmům jedete ven?

Je pravda, že se to na jaře otočí, že s týmy zpředu budeme hrát doma a naopak s mančafty okolo nás budeme hrát venku. Tak to ale je. S každým soupeřem hrajete v sezoně dvakrát, takže to jako problém nevnímám.

Jaká bude zimní příprava?

Čeká nás osm týdnů přípravy. Začínáme desátého ledna, vrchol přijde prvním jarním kolem ve Velkém Meziříčí. V zimě odehrajeme sedm přípravných zápasů se zajímavými soupeři. Ze sedmi utkání hrajeme snad šest doma. Venku hrajeme jenom v Novém Mestě nad Váhom. Čeká nás druholigový Vyškov, Myjava, Púchov, ale i divizní týmy. Času bude dostatek na to, abychom se dobře nachystali na jarní odvety. I ve druhé polovině sezony nás čeká velký zápřah sedmnácti zápasů, které musíme stihnout během čtyř měsíců. Zase nás toho čeká hodně, ale zase nás netlačí čas tak jako v létě. Nyní víme, na čem máme pracovat a kde máme přidat.

Lékárník Nevařil strávil celou kariéru v Uherském Brodu. V týmu už je nejstarší

Na podmínky si stěžovat nemůžete, že?

Je to tak. Na Lapači máme všechno od umělé trávy, přes regeneraci, posilovnu. Tím, že tu jsme celou zimu, neplánujeme zde ani žádné soustředění. Jsem rád, že nemusíme nikam přejíždět, cestovat.

Kromě trénování i dál hrajete. Jak hodnotíte půlrok ve Hvozdné?

Sice jsem nepočítal s tím, že bych na podzim měl někde hrát, nakonec jsem ale nastoupil v osmi zápasech. Hrál jsem v útoku a dal pět gólů. Kluci z Hvozdné se mi ozvali, zda bych jim nepomohl, tak jsme se domluvili. Oni samozřejmě vědí, že moje priorita je trénování. Když jsem mohl, rád jsem pomohl. Nakonec nám patří druhá příčka, takže na Hvozdné panuje spokojenost.

Jaká je úroveň okresního přeboru Zlínska?

Pro mě je to hodně zkreslující, protože jsem dlouho hrál první ligu. Úroveň je samozřejmě jiná, ale soutěž se mi líbí v tom, že většina zápasů má náboj. Kluci opravdu chtěli vyhrát každé utkání. I proto mě to bavilo. Co ale bude na jaře, uvidíme.

Co říkáte na výsledky Zlína? Nemáte o ševce strach?

Párkrát jsem se byl na kluky podívat. Viděl jsem asi tři domácí zápasy. Je pravda, že Zlín po šesti letech v lize čeká asi nejtěžší jaro. Předtím totiž na podzim vždycky nějaké body získal a pak bylo vždy jaro horší. Teď to bude muset někde dohnat. Záchranu mu ale samozřejmě přeji.

Jak budete trávit volno?

Určitě nebudu pořád na hřišti, ale určitě budu na telefonu, abych řešil věci s kluky nebo panem Hamšíkem. Není to tak, že bych ho na dva týdny vypnul. V polovině prosince mě čeká krátký výlet s přítelkyní do Barcelony. Tam bych chtěl vypnout. Vánoce ale strávíme v Česku.

Plánujete navštívit i Camp Nou?

Za mě je to kulturní památka, ale nevím, jestli ji navštívíme. (úsměv) Já rád plánuji, což mi přítelkyně občas trošku vyčítá, ale program návštěvy Barcelony ještě daný nemám. (úsměv)

Na zápasy mistrovství světa si čas najdete?

Já jsem hlavně rád, že se hraje už v osm večer a zvládnu se dodívat na celé utkání. Když je Liga mistrů, většinou u ní klimbám. Takto vidím celé utkání. Za mě je se na co dívat. Krásné stadiony, perfektní hřiště, divadlo kolem toho je fantastické. Myslím si, že letos vyhraje Portugalsko. Předtím jsem si myslel, že by daleko mohli dojít Belgičani, kteří naopak budou rádi, že postoupí ze skupiny.