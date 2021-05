Očekávaný verdikt trenéry z MSFL naštval. „Jsem z toho zklamaný. Nechápu, že nikdo nebyl schopný to protlačit, abychom konečně mohli zase hrát soutěžní utkání. Nevím, zda za tím jsou vládní opatřené nebo neochota některých lidí, každopádně je to velmi špatná zpráva pro veškerý amatérský sport,“ prohlásil kouč Hanácké Slavie Kroměříž Bronislav Červenka.

Nejen bývalému ligovému záložníkovi vzal verdikt chuť a energii do další práce. „Podle mě za současného stavu nemá vůbec smysl trénovat a chystat se na novou sezonu. Vůbec něco dělat, když většina nařízení popírá veškerý selský rozum,“ říká natvrdo.

„Člověk chce za svoji prací, úsilím vidět výsledky. My je za poslední rok a půl nevidíme. Pro všechny trenéry, hráče i funkcionáře je to depresivní. Máme pocit zmaru,“ uvedl.

Také Červenkovi vadí neustálé změny vládních nařízení, vymýšlení nových a úpravy stávajících pravidel. „Kdybychom měli protiepidemický systém PES, tak jsme už dneska hráli fotbal a normálně sportovali. Přitom děti stále nejsou ve škole, nikam nemohou,“ kroutí hlavou.

„Nic tady nefunguje. Hlavně v rámci školství se toho pro děti mělo udělat daleko víc,“ je přesvědčený.

Stejně to vidí i trenér Uherského Brodu Martin Onda, který rovněž neskrýval velké zklamání a obrovské rozčarování. „Čekal jsem to, protože pro současnou vládu není sport priorita. Je to obrázek toho, koho jsme si zvolili, jak to v celé společnosti vypadá,“ míní.

„Prostě to dopadlo tak, jak mělo. Někomu to asi vyhovuje, pro nás je to ale velký problém, když se nedohraje druhý ročník po sobě,“ přidává.

Amatérské soutěže se kvůli koronaviru zastavily už loni v říjnu a na rozdíl od profesionálních lig se už nerozběhly. Aby mohlo být určeno pořadí, muselo by být odehráno přes padesát procent zápasů.

K tomu nedošlo, což znamená, že stejně jako před rokem nikdo nesestoupí ani nepostoupí.

Výjimkou budou postupy z MSFL a ČFL do Fortuna národní ligy. Konečné pořadí amatérských soutěží zůstane podle aktuálních tabulek ke 4. květnu.

„Nikdo mi nedokáže vysvětlit, v čem je fotbal tak nebezpečný. Každému musí být jasné, že venku je přenos minimální. Přitom do obchodu i jinam mohou v jeden moment stovky lidí a nikomu to nevadí. Pro mě je to hrůza, šílené, že toto někdo dopustil,“ prohlásil Onda.

Problém však vidí i jinde. „Svazoví činovníci to řešili minimálně, informace ani tlaky nebyli skoro žádné. Už na podzim, kdy se mohlo hrát bez diváků, jsme to vzdali zbytečně brzy. Teď se zase bude řešit u kulatého stolu, kdo půjde nahoru, což nemá ze sportem moc společného,“ pronesl.

Trenér zlínské juniorky Jan Jelínek zůstal na rozdíl od svých kolegů v klidu. „Už od začátku jsem byl skeptický, protože rozvolňování opatření jde hrozně pomalu. I teď tvrdím, že by bylo neregulérní, kdyby se sezona dohrála,“ dodal.

Také kouč vedoucího Slovácka B Jiří Saňák byl nad věcí. „Bohužel všechny nás to mrzí. Chtěli jsme se o první místo v MSFL porvat, ale čím dál později se návrat ke společnému tréninku odkládal, tím víc bylo jasné, že se soutěže nedohraje. Nezbývá než věřit, že to bude brzy lepší a všichni amatérští sportovci budou moct konečně normálně hrát i trénovat,“ přeje si Saňák.