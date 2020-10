„Přijela půlka lidí z áčka, tak to samozřejmě byl těžký soupeř. Měli jsme smůlu, že byla repre pauza. Byl to těžší protivník, než kdyby přijel v klasickém složení,“ narážel uničovský kouč Dušan Žmolík na sestavu soupeře.

V ní se objevily posily jako Vraštil, Slaměna, Janetzký, Cedidla, Toutou nebo brankář Rakovan.

Přestože se hrálo bez diváků, tak pár věrných fanoušků si přeci jenom cestu na fotbal našlo. Zůstali ale za branami a utkání sledovali zpovzdálí zpoza plotu. „Ani na chvíli jsem neváhal, že půjdu. Když nemůžu v 10.15 na fotbal, tak můžu alespoň ven. Obešel jsem celý areál dokola a hledal, odkud bude nejlepší výhled. Jsem rád že to není celé uzavřené neprůhledným plotem a jde alespoň odněkud vidět,“ přiznal jeden ze stabilních místních fanoušků Tomáš Kůra.

Bohužel pro něj sledoval, jak se ve dvacáté minutě ujímají hosté vedení, když se po akci ze strany a následném centru prosadil Hrdlička. „Hrají rozestavení 4-3-3, tak je jasné, že kraje v hloubi budou mít odkryté. Toho jsme chtěli využít a dávali jsme to tam ze stran,“ přiznal taktickou připravenost trenér Fastavu Jan Jelínek.

Zlín dal prostě gól

Domácí trenér Žmolík ještě reklamoval hodně hlasitě ruku v počátku akce. Po utkání si o tom promluvil s rozhodčím, ale jinak se k tomu už moc nevracel: „Oni dali gól… No… Prostě dali gól.“

Po změně stran začali domácí více tlačit a soupeře ve středu pole přehrávali. „Změnili jsme rozestavení a trošku se zatáhli, což nám pomohlo. Věděli jsme, jak atakují, jak přecházejí do útoku. Mají šíleně rychlý přechod nahoru a Krč s Komendou jim dělají zápasy. Ty jsme drželi na uzdě. Bylo to jenom o tom uhlídat jejich náběhy a kluci to tam skvěle uskákali,“ pokračoval Jelínek.

Podpora zpoza plotu potěšila

Přesto se Uničovští tlačili do šestnáctky, ale ne a ne pořádně vystřelit. Přicházelo fandění zpoza areálu: „Pojďme Uničov, vyrovnáme!“

„I když tady moc lidí nechodí, tak i těch pár lidí povzbudí. Je to těžké, když je na hřišti ticho a nikdo nepokárá rozhodčí ani nás. Slyšíme jenom sami sebe,“ postěžoval si nejprve uničovský obránce Patrik Kasal. „Přesto jsme od Tomáše Kůru slyšeli nějaké pokřikování. Je to místní fanda a je příjemné ho slyšet. Pro mě je i povzbuzení, když přijde přítelkyně, rodina a kamarádi a můžu se před nimi ukázat,“ hodnotil atmosféru duelu jeden z mála odchovanců v domácím týmu Patrik Kasal.

Nakonec se žádná šance Uničova neujala a v závěru se do otevřené obrany z brejků podruhé netrefil ani Zlín. „Pořádně netrefili branku, ale co si budeme povídat, ty góly dát mohli. Nakonec jsme si ale asi zasloužili vyhrát tím důrazem, díky kterému jsme tam ten jeden míč za brankovou čáru dotlačili. Za tři body jsme rádi a potřebovali jsme je,“ přiznal Jelínek.

„Šance jsme měli, ale bohužel jsme se neprosadili. Kluci se snažili a tlačili se do šestnáctky. Chyběla tam střelba ze střední vzdálenosti,“ pokračoval v hodnocení Žmolík a chválil kvalitu utkání: „Zápas byl suprový. Výborný soupeř, oboustranně dobré nasazení. Je škoda, že tady lidi nebyli. My jsme to bohužel zakončili špatným výsledkem, ne špatným výkonem.“

Uničov teď bude trénovat tak, aby byl za čtrnáct dní připravený na případný restart. „Ale asi se nezačne,“ tuší domácí kouč.

SK Uničov - FC Fastav Zlín 0:1 (0:1)

Branky: 20. Hrdlička. Rozhodčí: Kolář – Líkař, Marek. ŽK: Toutou, Slovák. Bez diváků.

Uničov: Uvízl – Kasal (86. Kamas), Koutný, Krayzel, Můčka – Ambrozek, Bača (29. Svoboda), Vasiljev – Vichta (72. Vybíral), Komenda, Krč. Trenér: Dušan Žmolík.

Zlín B: Rakovan – Cedidla, Slovák, Vraštil (79. Němeček), Hrdlička (86. Hladký), Toutou (68. Mlýnek), Slaměna, Chwaszcz, Venený, Janetzký, (90. Pafka), Kolář. Trenér: Jan Jelínek.