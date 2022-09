Svěřence tak nabádal k důsledné hře. „Chtěli jsme po nich, aby neuhnuli ze žádného souboje, aby do toho neustále chodili na sto procent. Důležitost zápasu jim trochu svazovala nohy, nehráli tolik uvolněně,“ všiml si mladý kouč.

Kvítkovice od 27. minuty hrály s mužem v poli navíc, těsně před půl hodinou hry byl vyloučen hostující Rubý. „Nakonec nám pomohl až první gól, hodně jsme se uklidnili,“ poukázal na trefu Blahuty, jenž se prosadil ve 41. minutě hry.

Druhý gól ale dlouho nepřicházel. Až ve druhé minutě nastavení druhého poločasu o třech bodech domácího mančaftu definitivně rozhodl Waclawik. „Ve druhé půli jsme paradoxně vytvořili řadu chyb, měli jsme rozhodnout dříve. Frýdek i díky standardním situacím hrozil až do poslední minuty.“

Body nakonec zůstaly doma. Petr Zapalač přesto vidí prostor ke zlepšení. „Potřebujeme větší klid v kombinaci a přihrávkách. Každopádně si hodně vážím, že to kluci dnes zvládli. Snad to potvrdíme i o víkendu ve Frýdlantu a rozjedeme vítěznou sérii. Z kluků by to spadlo, jsem o tom přesvědčený,“ nepochybuje.

Juniorka Zlína na Vršavě vládne. Doma si poradila i s neškodnými Hranicemi

Na střídání měl pouze čtyři hráče do pole a jednoho brankáře. Úzkému kádru neprospívají ani zranění. „Máme zraněného stopera Michala Suchého, který patří do základu. Proti Frýdku se nám zranil i brankář Semanko. V zápase ho skvěle nahradil Konečný, zvládl to velmi dobře. Pokud by zranění Semanka mělo být déle trvajícího charakteru, tak budeme nuceni přivést dalšího gólmana,“ přiblížil Zapalač.

Co se týče hráčů do pole, tak kádr by měl už zůstat stabilizovaný. „Bohužel jsme nedotáhli dva příchody. Máme užší tým, než jsme si představovali, na podzim to takto budeme muset asi vydržet a vypomoci si sami. Je to složité, všichni jsou rozebraní. Maximálně by přišel někdo z první či druhé ligy, kdo se nepohodne ve svém klubu,“ uzavírá trenér Kvítkovic Petr Zapalač.

Aktuálně deváté mužstvo MSFL se v sobotu od 16.00 hodin představí na hřišti nováčka z Frýdlantu nad Ostravicí, který se nachází na třinácté příčce.

MSFL, 17. kolo

SK Kvítkovice – FK Frýdek-Místek 2:0 (1:0)

Branky: 41. Blahuta, 90+2. Waclawik

SK Kvítkovice: Semanko (29. Konečný) – Vychodil, Pernatskyi (K), Bala, Blahuta, Dziuba, Gerža, Rapavý (60. Kiška), Waclawik, Chovan, Guzik (78. Šidlík)

FK Frýdek-Místek: Gergela – Massaniec, Velner (K), Kostka – Hykel, Zupko (80. Blejchař), Khalifa (68. Martiník), Rubý, Nevřela – Kovařík (73. Kohut), Konečný