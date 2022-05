Hostující trenér Luděk Marcaník i přes porážku mladé mužstvo chválil. „Na to, v jaké sestavě jsme do Hlučína přijeli, jsme podali bojovný a sympatický výkon. Kluci byli dobře nachystaní, hlavně v prvním poločase jsme mohli dát víc než jeden gól, bohužel žádný z brejků a přečíslení jsme nevyřešili. Soupeř nás pak ve druhé půli svými zkušenostmi přetlačil. Na bod jsme ale určitě měli,“ míní kouč zlínské juniorky.

Marcaníkovi a jeho asistentům na severu Moravy scházeli hráči širšího kádru ligového mužstva Šiška, Hrdlička, Hellebrand, Kolář, Kulíšek nebo Nečas.

I bez nich ale Zlíňané dokázali Hlučín potrápit. „Dali jsme šanci hráčům, kteří toho v sezoně tolik neodehráli a se kterými počítáme pro letní přípravu, na trávníku to ale vůbec nebylo poznat,“ uvedl Marcaník.

Jeho tým se ujal vedení po trefě Mlýnka ve 23. minutě. Soupeř ale rychle srovnal na 1:1. „V prvním poločase jsme měli asi čtyři brejkové situace. Šli jsme dva nebo dokonce tři na jednoho. Byly to jednoduché situace, přečíslení a úniky jsme ale svojí zbrklostí nevyřešili,“ mrzí kouče Fastavu.

Podle Marcaníka měli hosté po úvodní části vyhrávat, nerozhodný stav 1:1 neodpovídal dění na trávníku.

Hlučín byl v zakončení daleko efektivnější a přesnější než mladý protivník. Obrat hned po přestávce završil střídající Dostál, který následně pálil z výhodné pozice d boční sítě.

Domácí útočník podruhé udeřil až v nastaveném čase, kdy upravil na konečných 3:1.

„Porážka mě mrzí, protože soupeř byl z našeho aktivního pojetí dlouho vykolejený. Nakonec ale rozhodla zkušenost domácích, kteří zápas dotáhli k vítězství,“ uvedl Marcaník.

Ševci se ve druhé půli tlačili do zakončení po kombinačních akcích, centrech ze stran. Do šestnáctky soupeře to lítalo hezky, ale střely hostujících hráčů dokázali obětaví domácí borci zblokovat. „Do brány už jsme bohužel nedostali nic,“ povzdechl si zlínský trenér, který nyní musí nachystat mladé mužstvo na sobotní derby v Kroměříži.