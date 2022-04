Otrokovické úvodní trefa hostů nepoložila. „Měli jsme tam náznaky, chyběla nám ale přesnost v předfinální fázi. Ačkoliv jsme vyrovnali, tak jsme brzy na to hloupě propadli ve středu hřišti. Soupeř po druhém brejku vedl 2:1," mrzelo Žižku.

Pětigólový Borovec: Souhra s trojčetem? Jako s nikým jiným!

Domácí do druhého poločasu šli se změnou, Vintr nahradil Blahutu, devět minut po začátku půle Chovan vystřídal Putyeru. „Kvalita po změně stran šla nahoru, vytvořili jsme si tutovku. Těší mě, že se do nich dostáváme, je však potřeba je proměňovat. Zápasu by slušel bod," uzavřel Jan Žižka.

Otrokovice příští neděli od 10.15 hodin rozehrají zápas v Blansku.

MSFL, 24. kolo

FC Viktoria Otrokovice – SK Uničov 1:2 (1:2)

Branky: 27. Simr – 7. Ambrozek, 30. Šidlík

FC Viktoria Otrokovice: Konečný – Putyera (54. Chovan), Suchý, Blahuta (46. Vintr), Přikryl, Vychodil, Simr, Kiška, Zedníček (82. Fiala), Pernatskyi, Dekleva (K).

SK Uničov: Kalina – Diblík, Bala, Vejvoda, Svoboda (82. Vybíral), Ambrozek, Šidlík (68. Bača), Komenda (K) (68. Krč), Sečkář (90+1. Štaffa), Kamas, Koutný.