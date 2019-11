Chvíli před přestávkou otevřel skóre Minář. Následně Vícha s Bahounkem po hodině hry během čtyř minut přidali další dva góly. V 83. minutě domácí Duba snížil na 1:3, ale v závěru kosmeticky upravil výsledek Vavřík.

„Celý zápas jsme byli lepší, za první poločas jsme měli tři gólové šance, využili jsme jedinou. Ve druhém poločase už to nebylo takové, ale zase jsme dali tři góly. Byl to jednoznačný zápas. Z naší strany to bylo tentokrát prakticky bez chyb, co jsme dělali v minulých zápasech. Bylo to fajn, po dlouhé době jsme hráli tak, jak jsem si představoval hrát,“ liboval si Matuška.

VRCHOVINA - VIKTORIA OTROKOVICE 1:4 (0:1)

Branky: 83. Duba – 41. Minář, 62. Vícha, 66. Bahounek, 90. Vavřík. Karty: 28. Vašulka (OTR), 83. Bahounek (OTR). Rozhodčí: Pochylý – Černoevič, Macrineanu. Diváci: 225.

SFK Vrchovina: Šmída – Švanda, Vícha, Smetana, Svoboda, Batelka, M. Skalník, K. Skalník (C), Duba, Duda. Náhradníci: Maňák – Donkor, Slavíček, Matulka, Vašíček, Zbytovský, Chloupek.

FC Viktoria Otrokovice: Semanko – Malý, Vavřík, Jasenský (C), Bahounek, Novák, Přikryl, Minář, Vašulka, Dekleva, Mlýnek. Náhradníci: Hrnčiřík – Fiala, Minx, Hubr.