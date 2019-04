„Dá se říct, že je to krize. Od nás to byl nejhorší výkon na jaře,“ nebral si servítky asistent Miroslav Ondrůšek.

Viktoria předvedla tristní bezkrevný výkon. „Bylo to špatné. Chybělo nám nasazení, chtění, důraz, prostě celkově přístup. Všude jsme byli druzí,“ nechápal Ondrůšek.

O obě branky soupeře se ve 38. a 86. minutě postaral Jaroslav Málek. „V první půli jsme ještě nějaké šance po standardkách měli, ale ve druhém poločase jsme pořádně neohrozili bránu,“ nechápal trenér Otrokovic.

„Každý chce vyhrávat. Když se to nedaří, nikoho to nebaví. Musíme to zlomit sami, nikdo nám nepomůže. Už nyní jsme do toho chtěli vletět, jít do toho naplno, ale nevyplnilo se to. Oddálili jsme to na příští týden,“ byl zklamaný z přístupu týmu Ondrůšek.