Hostující trenér Vít Vrtělka rozhodně po derby spokojený nebyl. „Soupeř měl nebezpečnou útočnou fázi. Pokaždé, když se dostal před naši bránu, tak to smrdělo gólem. My jsme bohužel nedokázali v prvním poločase brankově zúročit naši převahu a ve druhé půli se to z mě neznámých důvodů otočilo,“ prohlásil kouč zlínský juniorky.